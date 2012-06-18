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Tahrir Meydanı dolup taşacak

Müslüman Kardeşler, Meclis'in feshini protesto edecek

Tahrir Meydanı dolup taşacak

Müslüman Kardeşler, Meclis'in feshini protesto edecek

18 Haziran 2012 Pazartesi 10:25
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Tahrir Meydanı dolup taşacak

Mısır'da Müslüman Kardeşler Hareketi, yarın Tahrir meydanında Anayasa Mahkemesi'nin Meclis'i feshetme kararına karşı protesto gösterisi düzenleyecek.
Müslüman Kardeşler Hareketi kaynaklarından alınan bilgiye göre, hareket tüm  Mısır halkını yarın Tahrir meydanında Anayasa Mahkemesi'nin Meclis'i feshetme kararını protesto etmeye çağırdı. Gösterinin, Meclis'te yarın gerçekleştirilmesi planlanan oturumlarla eş zamanlı olarak yapılacağı belirtildi. Meclis'te yarın yapılması planlanan oturumların, yasama yetkisini Meclis'ten alarak Askeri Konsey'e devreden karardan sonra, Meclis Başkanı Saad Katatni'nin daveti üzerine gerçekleşeceği kaydedildi.
Tahrir meydanında düzenlenecek protesto gösterilerinin, Salı günü milletvekillerinin Meclis'e girmesine ve oturumlarını gerçekleştirmesine engel olmaması için, Askeri Konsey'e baskı yapmayı amaçladığı bildirildi. Askeri Konseyin, milletvekillerinin Meclis'e girmesine engel olması durumunda, Meclis Başkanı Katatni ve milletvekillerinin yasama yetkisinin tekrardan Meclis'e verilmesi için Askeri Konsey'e baskı yapmak için Tahrir meydanına inecekleri belirtildi.
Müslüman Kardeşler hareketinin bu kararı, Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi'nin bağımsız aday Ahmed Şefik karşısındaki seçim zaferinin ilan edilmesinden sonra alındığı ifade edildi.

AA

Son Güncelleme: 18.06.2012 02:26
Anahtar Kelimeler:
MısırMüslüman KardeşlerSeçimTahrir MeydanıIhvanı Müslimin
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