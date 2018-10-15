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Tahran Gazeteciler Cemiyeti Kaşıkçı'nın kaybolmasını kınadı

Tahran Gazeteciler Cemiyeti, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını ve gazetecilere yönelik saldırıları kınadı

Tahran Gazeteciler Cemiyeti Kaşıkçı'nın kaybolmasını kınadı

Tahran Gazeteciler Cemiyeti, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını ve gazetecilere yönelik saldırıları kınadı

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:25
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Tahran Gazeteciler Cemiyeti Kaşıkçı'nın kaybolmasını kınadı

Afkarnews haber sitesinde yer alan yazılı açıklamada, Kaşıkçı'yla ilgili haberlerin endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaşıkçı'nın siyasi yaklaşımlarını göz önüne almadan konuyla ilgili haberleri dikkatle takip ediyoruz. Zaman geçtikçe yaşadığına dair umut azalsa da hayatta olmasını ümit ediyoruz. Konuyla ilgili devletlerin olaya dair bilgileri dünya kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Gazetecilere yönelik ihlalleri ve saldırıları kınıyoruz. Can güvenliği olmadan medyada çalışmak mümkün değildir. Tüm devletlerden medya çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda çaba sarf etmelerini talep ediyoruz."

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Afkarnews Haber SitesiTahran Gazeteciler Cemiyeti
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