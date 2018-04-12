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Tac Mahal'in minareleri devrildi

Tac Mahal'in kraliyet ve güney kapılarını süsleyen cephe minarelerden bazıları şiddetli rüzgarda koparak devrildi.

Tac Mahal'in minareleri devrildi

Tac Mahal'in kraliyet ve güney kapılarını süsleyen cephe minarelerden bazıları şiddetli rüzgarda koparak devrildi.

12 Nisan 2018 Perşembe 16:57
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Tac Mahal'in minareleri devrildi

BBC'nin yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletine bağlı Agra şehrindeki Tac Mahal'in kraliyet ve güney kapılarını süsleyen cephe minarelerden bazıları şiddetli rüzgarda kaidelerinden koparak aşağı düştü.

Rüzgar hızının saatte 130 kilometreyi bulduğu fırtınanın etkisiyle yapıdan koparak yere düşen 3 metrelik mermer sütunun kimseye zarar vermediği kaydedildi.

Ana yapıyı çevreleyen 4 büyük minarenin ise zarar görmediği belirtildi.

17. yüzyılda inşa edilen anıt mezar dünyanın 7 harikasından biri kabul ediliyor. Tarihi yapı günde ortalama 12 bin ziyaretçi ağırlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BbcTac Mahal
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