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Tac Mahal'de namaz yasağı

Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu, Tac Mahal Türbesi'nde vakit namazların kılınmasını yasakladı.

Tac Mahal'de namaz yasağı

Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu, Tac Mahal Türbesi'nde vakit namazların kılınmasını yasakladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:33
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Tac Mahal'de namaz yasağı

ANKARA

Times of India gazetesinde yer alan habere göre, Yüksek Mahkemenin, temmuz ayında Tac Mahal Türbesi'ndeki mescitte şehir dışından gelen Müslümanların cuma namazı kılmasını yasaklayan kararının ardından Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumunun (ASI), Tac Mahal'de vakit namazlarının kılınmasının da yasaklandığını duyurdu.

ASI yetkilileri, dün türbede abdest için almak için kullanılan su tankını mühürledi. Namaz kıldırmak için camiye gelen İmam Seyit Sadık Ali, sebebini anlayamadığı tedbire şaşırdığını söyledi.

"ASI'ye şikayette bulunacağız"

Tac Mahal İntizam Komitesi Başkanı Seyit İbrahim Hüseyin de Tac Mahal'de uzun yıllardır namaz kılındığını, bunu engellemek için ortada bir neden olmadığını belirterek, ASI'ye şikayette bulunacaklarını ifade etti.

Hüseyin, gerek merkezi hükümetin gerek Agra yerel yönetiminin, Müslüman karşıtı bir zihniyete sahip olmasının söz konusu kararda etkili olduğunu savundu. 

ASI Agra Dairesi'nde arkeolog Vasant Swarankar ise kararın, mahkemenin emri uyarınca alındığını, buna göre mabette sadece yerel halkın cuma namazı kılabileceğini söyledi.

Yüksek Mahkemenin kararının ardından Tac Mahal'deki mescitte temmuz ayından bu yana yalnız Agra'da ikamet eden Müslümanlar cuma ve vakit namazları kılabiliyordu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Hindistan Arkeolojik Araştırmalar KurumuTac Mahal TürbesiNamaz Yasağı
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