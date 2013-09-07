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Süveyş'te bombalı saldırı girişimi

Mısır güvenlik güçleri, Süveyş'teki demir yolunda, askerleri taşıyan bir trene yönelik saldırıda kullanılacağı belirlenen patlayıcılar bulunduğunu açıkladı.

Süveyş'te bombalı saldırı girişimi

Mısır güvenlik güçleri, Süveyş'teki demir yolunda, askerleri taşıyan bir trene yönelik saldırıda kullanılacağı belirlenen patlayıcılar bulunduğunu açıkladı.

07 Eylül 2013 Cumartesi 13:04
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Süveyş'te bombalı saldırı girişimi

SÜVEYŞ - Mısır güvenlik güçleri, Süveyş'teki demir yolunda, askerleri taşıyan bir trene yönelik saldırıda kullanılacağı belirlenen patlayıcılar bulunduğunu belirtti. 

AA muhabirine konuşan güvenlik yetkilileri, Süveyş-İsmailiyye tren yolu üzerinde 3 top mermisinin bulunduğunu, bomba düzeneğinin, sabah saat 06.00'da, 2 bin ordu personeli ile vatandaşı taşıyan trenin geçişi sırasında patlatılmaya ayarlanmış olduğunu belirtti. Yetkililer, sorumluların bulunması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını, Süveyş kentine giriş çıkışlardaki kontrol noktalarında da güvenlik önlemlerinin artırıldığını kaydetti.

Süveyş Emniyet Müdürü Halil Harb, kentte durumun kontrol altında olduğunu, ordu ve emniyet güçlerinin önemli kamu binaları ve askeri tesislerin güvenliğini sağlamak için ortak çalıştığını aktardı.

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 13:05
Anahtar Kelimeler:
Saldırı
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