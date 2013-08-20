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Suudi Prens'ten Mısır yönetimine destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud el-Faysal, Mısır'ı kendi kaderine bırakmayacaklarını ve uluslararası manipülasyonlara meydan vermemek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Suudi Prens'ten Mısır yönetimine destek

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud el-Faysal, Mısır'ı kendi kaderine bırakmayacaklarını ve uluslararası manipülasyonlara meydan vermemek için çaba harcayacaklarını söyledi.

20 Ağustos 2013 Salı 08:10
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Suudi Prens'ten Mısır yönetimine destek
CİDDE

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud el-Faysal, Mısır'ı kendi kaderine bırakmayacaklarını ve uluslararası manipülasyonlara meydan vermemek için çaba harcayacaklarını söyledi.

Fransa ziyaretinin ardından Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya açıklamalarda bulunan Faysal, Mısır yönetimine destek mesajı verdi.

Faysal, Batılı ülkelerin maddi yardımlarını kesmesi durumunda Mısır'ı tek başına bırakmalarının söz konusu olmadığını bildirdi.

"Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerin zengin ve Mısır'a yardım etmeye hazır olduğunu söyleyen Faysal, "Mısır'ı kendi kaderine bırakmayacağız ve uluslararası manipülasyonlara meydan vermemek için çaba harcayacağız" ifadesini kullandı.

Faysal, Suudi Arabistan'ın Mısır yönetimine tam destek verdiğini vurgulayarak, "Suudi Arabistan halkı ve yönetimi Mısır'ın arkasındadır ve arkasında da durmaya devam edecektir. Bizim kaderimiz de amacımız da birdir" dedi.

AA

Son Güncelleme: 20.08.2013 08:11
Anahtar Kelimeler:
Suudi Prens
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