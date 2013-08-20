Suudi Prens'ten Mısır yönetimine destek

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud el-Faysal, Mısır'ı kendi kaderine bırakmayacaklarını ve uluslararası manipülasyonlara meydan vermemek için çaba harcayacaklarını söyledi.



Fransa ziyaretinin ardından Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya açıklamalarda bulunan Faysal, Mısır yönetimine destek mesajı verdi.



Faysal, Batılı ülkelerin maddi yardımlarını kesmesi durumunda Mısır'ı tek başına bırakmalarının söz konusu olmadığını bildirdi.



"Arap ülkeleri ve Müslüman ülkelerin zengin ve Mısır'a yardım etmeye hazır olduğunu söyleyen Faysal, "Mısır'ı kendi kaderine bırakmayacağız ve uluslararası manipülasyonlara meydan vermemek için çaba harcayacağız" ifadesini kullandı.



Faysal, Suudi Arabistan'ın Mısır yönetimine tam destek verdiğini vurgulayarak, "Suudi Arabistan halkı ve yönetimi Mısır'ın arkasındadır ve arkasında da durmaya devam edecektir. Bizim kaderimiz de amacımız da birdir" dedi.





AA