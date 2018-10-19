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Suudi Prens'in yardımcısı Kaşıkçı'dan saatler önce konsolosluğa girmiş

New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın isimlerden Maher Abdulaziz Mutreb'in Cemal Kaşıkçı'dan birkaç saat önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.

Suudi Prens'in yardımcısı Kaşıkçı'dan saatler önce konsolosluğa girmiş

New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın isimlerden Maher Abdulaziz Mutreb'in Cemal Kaşıkçı'dan birkaç saat önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.

19 Ekim 2018 Cuma 09:20
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Suudi Prens'in yardımcısı Kaşıkçı'dan saatler önce konsolosluğa girmiş

NEW YORK

Amerikan New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın isimlerden Maher Abdulaziz Mutreb'in 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'dan birkaç saat önce Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.

New York Times, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiği 2 Ekim'de Prens Muhammed'in yardımcılarından Mutreb'in Kaşıkçı'dan birkaç saat önce konsolosluğa girdiğine dair fotoğrafları yayımladı.

Ayrıca haberde Mutreb'in günün ilerleyen saatlerinde, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin evinin önünde durduğu, Türkiye'deki bir otelden elinde büyük bir valizle çıktığı ve İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nda Türkiye'den ayrıldığına dair fotoğraflara da yer verildi.

Kapalı devre televizyon sistemlerinden elde edildiği belirtilen fotoğraflarda, sabah 09.55'te konsolosluğa giren Mutreb,16.45'te Başkonsolosun evinin önünde görülüyor. Mutreb 17.15'te İstanbul'da kaldığı otelden ayrılıyor ve 17.58'de havalimanında görülüyor.

New York Times gazetesi, önceki gün Türkiye'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinde rolü olduğundan şüphelenilen bazı kişilerin kimliğini tespit ettiğini öne sürmüştü. Gazete, şüphelilerden biri olan Maher Abdulaziz Mutreb'in 2017'de Suudi Arabistan'ın Londra Büyükelçiliğine atanmış bir diplomat olduğunu ve Suudi Prens'le muhtemelen koruması olarak birçok yeri ziyaret ettiğini ortaya koymuştu.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi PrensCemal KaşıkçıSuudi ArabistanNew York Times
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