Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
114012
ALTIN
158.809
DOLAR
3.8696
STERLİN
5.0781
EURO
4.4723
'Ayla'ya büyük ilgi
'Ayla'ya büyük ilgi
Ticari araçlara yoğun denetim
Ticari araçlara yoğun denetim
Yaşam süresini uzatan egzersiz
Yaşam süresini uzatan egzersiz
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı
Merve ile "Çorba" ettik 
Merve ile "Çorba" ettik 

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: İran'ın Husilere füze sağlaması askeri saldırı sayılır

Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın Yemen'deki Husilere füze sağlamasının "doğrudan askeri bir saldırı" sayılabileceğini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: İran'ın Husilere füze sağlaması askeri saldırı sayılır

Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın Yemen'deki Husilere füze sağlamasının "doğrudan askeri bir saldırı" sayılabileceğini söyledi.

07 Kasım 2017 Salı 13:44
0 Okunma
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman: İran'ın Husilere füze sağlaması askeri saldırı sayılır

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bin Selman, "İran rejiminin kendisine bağlı Husi milislere füze tedarik etmesi doğrudan askeri bir saldırı sayılır. Hatta krallığa karşı bir savaş hareketi olarak düşünülebilir." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson da Husilerin Riyad'a yönelik balistik füze saldırısını ve kasıtlı olarak sivillerin hedef alınmasını kınadı. Johnson, ülkesinin güvenlik tehditleri karşısında Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığını belirtti.

Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel durumların ele alındığı kaydedildi.

Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın kuzeydoğusuna geçen cumartesi günü atılan balistik füzeler, hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanMuhammed Bin Selman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Puigdemont Avrupa'dan yardım istedi
Puigdemont Avrupa'dan yardım istedi
Lübnan Başbakanı Hariri, Abu Dabi’ye geçti
Lübnan Başbakanı Hariri, Abu Dabi’ye geçti
ABD Başkanı Trump'tan Güney Kore'ye ziyaret
ABD Başkanı Trump'tan Güney Kore'ye ziyaret
Bangladeş'ten "Myanmar'a baskı yapın" çağrısı
Bangladeş'ten "Myanmar'a baskı yapın" çağrısı
Suudi Arabistan'daki gözaltılar 'tasfiye dalgası' olarak da değerlendiriliyor
Suudi Arabistan'daki gözaltılar 'tasfiye dalgası' olarak da değerlendiriliyor
Kral Selman istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri'yle görüştü
Kral Selman istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri'yle görüştü
BM'den Suriyelilere 8 tır insani yardım
BM'den Suriyelilere 8 tır insani yardım
PKK/PYD Münbiç'teki gençleri zorla silah altına alıyor
PKK/PYD Münbiç'teki gençleri zorla silah altına alıyor
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ