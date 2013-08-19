Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki Mısırlılar'a gösteri izni yok

KAHİRE



Mısır'da yaşanan askeri darbeye desteklerini açıklayan Suudi Arabistan ile Kuveyt'in, bu ülkelerde bulunan ve darbeye karşı Mısır büyükelçilikleri önünde protesto gösterisi yapmak isteyen Mısırlı işçilere izin vermediği iddia edildi.



AA muhabirine konuşan Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yaşayan İzzettin Abdullah Nasır adlı Mısırlı işçi, Mısır'da yaşanan katliamı ve askeri darbeyi protesto etmek etmek için Suudi Arabistan makamlarına başvurduklarını, fakat polisin kendilerini sınırdışı etmekle tehdit ederek gösteriye izin vermediğini söyledi.



Suudi Arabistan'da 1.5 milyon Mısırlı'nın yaşadığını ve Mısır'daki katliamı protesto etmek isteyen binlerce kişi bulunduğunu belirten Nasır, "Suudi Arabistan polisi, bizlere gösteri yapmanın yasak olduğunu ileterek, yapmamız durumunda sınırdışı edileceğimiz tehdidinde bulundu" diye konuştu.



Suudi Arabistan polisinin bu ülkede bulunan Mısır büyükelçiliği, konsoloslukları ve diğer temsilcilikleri çevresinde gösteri ihtimaline karşı güvenlik önlemlerini arttırdığı kaydedildi.



Kuveyt polisi de Mısır'da yaşanan darbeyi, bu ülkedeki Mısır büyükelçiliği ile ABD büyükelçiliği önünde protesto eden Mısırlılar'dan 35'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 9'unun sınırdışı edilmesine karar verildi. Karar Mısır Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca da doğrulandı.



Sınırdışı edilen kişilerin tutuklanma korkusuyla Mısır'a gelmek istemedikleri ileri sürüldü.







AA