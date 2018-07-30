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Suudi Arabistan sinema salonları açmaya devam ediyor

Suudi Arabistan'da sinema salonları inşa edecek bir şirkete daha ruhsat verildi.

Suudi Arabistan sinema salonları açmaya devam ediyor

Suudi Arabistan'da sinema salonları inşa edecek bir şirkete daha ruhsat verildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:18
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Suudi Arabistan sinema salonları açmaya devam ediyor

Suudi Arabistan Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Enformasyon Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad'ın ülkede 3 yıl içinde 30 sinema salonu inşa edecek olan Er-Raşid-Empire Cinema Grup'a ruhsatı teslim ettiği ifade edildi.

Söz konusu şirket, "American Multi-Cinema" (AMC) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) VOX Cinema'dan sonra Suudi Arabistan'da sinema salonu açmak için ruhsat alan 3'üncü şirket oldu.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de yapılan yazılı açıklamada, sinema salonlarına ruhsat veren bir karar yayımlandığı bildirilmiş, ilk sinema salonu ise 18 Nisan 2018'de hizmete açılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanSinema Salonu
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