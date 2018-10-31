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'Suudi Arabistan Kaşıkçı konusunda sorulara cevap vermedi'

Washington Post gazetesi Yazı İşleri Kurulunca yayımlanan yazıda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili, "Sorulara cevap vermek yerine, Suudi Arabistan hükümeti ve Trump yönetimindeki ortakları sessizliğe büründü." ifadelerine yer verildi.

'Suudi Arabistan Kaşıkçı konusunda sorulara cevap vermedi'

Washington Post gazetesi Yazı İşleri Kurulunca yayımlanan yazıda, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili, "Sorulara cevap vermek yerine, Suudi Arabistan hükümeti ve Trump yönetimindeki ortakları sessizliğe büründü." ifadelerine yer verildi.

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:16
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'Suudi Arabistan Kaşıkçı konusunda sorulara cevap vermedi'

WASHINGTON

ABD'nin Washington Post gazetesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin sorulara Suudi Arabistan hükümetinin henüz cevap vermediğini hatırlatarak, Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin haberlerin de artık gazetelerin ilk sayfalarında yer almadığına dikkati çekti.

Washington Post gazetesinde "Yazı İşleri Kurulu" imzasıyla yayımlanan yazıda, Suudi Arabistan'ın, İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında sessizliğini koruduğuna vurgu yaptı.

Yazıda, "Sorulara cevap vermek yerine, Suudi Arabistan hükümeti ve Trump yönetimindeki ortakları sessizliğe büründü. İlgili haberler de şimdi gazetelerin ilk sayfasında yer almıyor." ifadelerine yer verildi.

"Suudiler bu soruların cevaplarını biliyor ve muhtemelen Trump da biliyor"

Türkiye'nin Kaşıkçı olayına ilişkin ses kayıtlarına sahip olduğuna değinilen yazıda, bu kayıtların ABD istihbarat örgütleriyle de paylaşıldığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olaya ilişkin konuşmasında "Kaşıkçı nerede?", "Emri kim verdi?" sorularına dikkat çekilen yazıda, "Suudiler bu soruların cevaplarını biliyor ve muhtemelen Trump da biliyor. Suudi Arabistan uzmanları böyle bir olayın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri olmadan gerçekleşemeyeceğini düşünüyor." yorumu yapıldı.

Washington Post Yazı İşleri Kurulu ayrıca, Kaşıkçı'nın ölümü hakkında Türkiye'de temaslarda bulunan CIA Direktörü Gina Haspel ve diğer ABD üst düzey yetkililerinin Kongre üyelerine açıklama yapması yönünde çağrıda bulundu.

Kaşıkçı olayı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamadı.

Türk yetkililerin inceleme başlatarak olayın üzerine gitmesiyle Kaşıkçı'yı öldürmek üzere Suudi Arabistan'dan konsolosluğa özel bir infaz timi geldiği, cesedin yok edilmesi için ormanlık alanda keşif yapıldığı ve binadaki delillerin karartılmaya çalışıldığı detayları ortaya çıktı.

Dünya gündeminin ön sıralarına yerleşen bu gelişmeler üzerine, Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazetecinin konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Suudi tarafının olayın planlı bir cinayet olmadığı iddiası ise uluslararası kamuoyunda kabul görmedi. Çok sayıda ülkeden tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "planlı cinayet"in talimatı veren kişiye kadar tüm ayrıntılarının açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkilerini bozmak istemediği sinyali verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak gerekli iş birliğini yapma sözü verirken, Riyad'daki başsavcılık cinayetin planlı olduğunu açıkladı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Washington Post GazetesiCemal KaşıkçıCinayetSuudi ArabistanABD
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