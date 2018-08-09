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Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları yüzde 34 arttı

Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 34 arttı.

Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları yüzde 34 arttı

Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 34 arttı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:44
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Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları yüzde 34 arttı

Suudi Arabistan'ın askeri harcamaları bu yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 34 arttı.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin askeri harcamaları bu yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,2 artışla 30,2 milyar doları buldu.

Suudi Arabistan, 2018 bütçesinde askeri harcamalar için yüzde 21 pay ayırmıştı. Ancak ilk 6 aylık askeri harcamaları, bu dönemde 128 milyar dolar olan tüm kamu harcamalarının yaklaşık yüzde 24'üne karşılık geldi.

Bölgesel çatışmalar ve tehdit algısının Suudi Arabistan'ın askeri harcamalarındaki artışta etkili olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan, 2015'ten bu yana Yemen'de Husilere karşı yürütülen savaşta meşru hükümete destek veren uluslararası koalisyona öncülük ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan
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