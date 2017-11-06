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Suudi Arabistan'dan Husileri ihbar edene para ödülü

Suudi Arabistan, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin yerini bildiren ya da sağ teslim edene 30 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan'dan Husileri ihbar edene para ödülü

Suudi Arabistan, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin yerini bildiren ya da sağ teslim edene 30 milyon dolar para ödülü verileceğini açıkladı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:17
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Suudi Arabistan'dan Husileri ihbar edene para ödülü

Suudi Arabistan'ınYemen'de terör eylemlerinden sorumlu tutulan 40 Husi milis ve yetkilinin yerini bildirene 5 ile 30 milyon dolar arasında değişen tutarlarda para ödülü vereceği bildirildi.

Suudi Arabistan, Yemen'de terör eylemlerini planlama, uygulama ve desteklemeden sorumlu 40 kişinin yer aldığı bir liste yayımladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan haberde, listenin başında Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin yer aldığı ve yerini bildiren ya da sağ teslim edene 30 milyon dolar para ödülü verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Husiler ve eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları tarafından kurulan Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Salih es-Samad, Husilerin hükümetinde Ulaştırma Bakanı Zekeriyya eş-Şami, Askeri İstihbarat Başkanı Abdullah Yahya Ebu'l Hakim, Husi'nin kardeşi Abdulhalık el-Husi, Savunma Bakanı Muhammed Nasır el-Atıfi, komutanlardan Yusuf el-Medani, İç İstihbarat Başkanı Abdulkadir eş-Şami, Dış İstihbarat Başkanı Abdurrab Salih Cerefan ve Askeri Danışman Yahya Muhammed eş-Şami için ise 20 milyon dolar ödül belirlendiği kaydedildi.

Abdulmelik el-Husi'nin kardeşi ve Eğitim Bakanı Yahya Bedreddin el-Husi ile Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Muhammed Zeyd için 10 milyon dolar, Enformasyon Bakanı Ahmed Muhammed Hamid, Sivil Hizmet Bakanı Talal Aklan ve Adalet Bakanı Ahmed Abdullah Akabat için ise 5 milyon dolar para ödülü konuldu.

Listede Salih yanlısı isimlere ise yer verilmedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanYemen
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