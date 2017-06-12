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Suudi Arabistan'da terör saldırısı: 1 binbaşı öldü

Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, bir binbaşı hayatını kaybetti, iki güvenlik görevlisi yaralandı.

Suudi Arabistan'da terör saldırısı: 1 binbaşı öldü

Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, bir binbaşı hayatını kaybetti, iki güvenlik görevlisi yaralandı.

12 Haziran 2017 Pazartesi 10:00
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Suudi Arabistan'da terör saldırısı: 1 binbaşı öldü

Suudi Arabistan'ın doğusundaki El-Katif ilinde araçla devriye gezen güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda, bir binbaşının hayatını kaybettiği iki güvenlik görevlisinin de yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mansur et-Turki, yaptığı yazılı açıklamada, Katif ilinin Masura Mahallesi'nde gece geç saatlerde devriye görevi yapan güvenlik güçlerinin aracına bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda binbaşı Tarık bin Abdullatif el-Alaki'nin hayatını kaybettiğini, iki güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten et-Turki, olayın terör saldırısı olduğunu vurguladı.

Yaralı güvenlik görevlilerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Şii nüfusun yoğunlukta olduğu ülkenin doğusundaki Katif ilinde sık sık terör eylemleri meydana geliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanEl-KatifGüvenlik Güçlerine yönelikBombalı SaldırıTerör Saldırısı
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