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Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı

Suudi Arabistan'da, "ulaşım, eğitim, sağlık, konaklama, ve bankacılık işlemleri" gibi birçok alanda yüzde 5 KDV uygulamasına başlandı.

Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı

Suudi Arabistan'da, "ulaşım, eğitim, sağlık, konaklama, ve bankacılık işlemleri" gibi birçok alanda yüzde 5 KDV uygulamasına başlandı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:57
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Suudi Arabistan'da KDV dönemi başladı
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RİYAD

Suudi Arabistan'da 1 Ocak 2018 itibariyle Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasının başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "bugün itibariyle sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına başlandığı" belirtildi.

Yüzde 5 olacağı kaydedilen KDV uygulamasının konut kirası, devlet tarafından verilen sağlık hizmetleri ve ihracat gibi sınırlı bazı alanlarda uygulanmayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gelir ve Zekat Kurumu ile Ticaret ve Yatırım Bakanlığının bu uygulama sayesinde piyasayı periyodik olarak kontrol edeceğine ve vergi konusunda yasa dışı uygulamalara izin vermeyeceğine işaret edildi.

Yaklaşık bir yıldır hazırlıkların sürdüğü ülkede, 90 bin işletmenin vergilendirme konusunda altyapı çalışmalarını tamamladığı aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanKDV
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