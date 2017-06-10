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Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn Trump'ın açıklamasından memnun

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ABD Başkanı Trump'ın Katar açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn Trump'ın açıklamasından memnun

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ABD Başkanı Trump'ın Katar açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

10 Haziran 2017 Cumartesi 14:54
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Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn Trump'ın açıklamasından memnun

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Katar'ın terörü finanse etmeyi sona erdirmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın yetkili kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın "Katar'ın terörü finanse etmeyi durdurması gerektiğini" vurgulayan açıklamalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Terör ve aşırıcılıkla mücadele artık bir seçenek değil, ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nin sonuçlarına uygun olarak hangi taraftan olursa olsun finansman kaynaklarını kesmek için hızlı ve kesin bir şekilde harekete geçilmesini gerektiren bir durum."

Bahreyn de Trump'ın açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan haberde, Manama yönetiminin Trump'ın açıklamalarını memnuniyet verici bulduğu ifade edilerek, "bu tutumun ABD'nin çabalarının bir parçası olduğu, terörün her türlüsüyle mücadeleye devam etmek ve bu olguyu yok etmek için uluslararası dayanışma sağlanmasındaki kararlılığı yansıttığı" kaydedildi.

Öte yandan BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, ülkesinin Katar'ın aşırıcılığa rahatsız eden desteğiyle mücadelede Trump'ın önderliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. 

Trump, dün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Katar'ın teröre destek verdiğini ileri sürerek, "Katar, tarihsel olarak çok üst düzeyde teröre destek vermektedir. Terörizmin finansmanını durdurmalıyız. Görüşmelerimiz sonrasında Katar'a terörün finansmanını sona erdirmesi için çağrıda bulunmaya karar verdik." diye konuşmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanBirleşik Arap EmirlikleriBahreynABD Başkanı Donald TrumpKatar
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