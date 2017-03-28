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Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına fırlatılan 4 balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan topraklarına fırlatılan 4 balistik füzenin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği bildirildi.

28 Mart 2017 Salı 14:59
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Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, Husilerin sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Ebha ve Hamis Muşit kentlerine 4 balistik füze saldırısı gerçekleştirdikleri ifade edildi.

Balistik füzelerin herhangi bir zarara yol açmadan hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, füzelerin ateşlendiği rampaların da hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Husilerin kaçak yollarla Yemen'e silah getirdiklerine işaret edilerek silah kaçakçılığı için özellikle Hudeyde limanının aktif şekilde kullanıldığına vurgu yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanHusilerBalistik Füze SaldırısıYemen
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