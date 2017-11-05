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Suudi Arabistan'a 'balistik füze' saldırısı

Riyad'a atılan balistik füzenin başarıyla imha edildiği duyuruldu.

Suudi Arabistan'a 'balistik füze' saldırısı

Riyad'a atılan balistik füzenin başarıyla imha edildiği duyuruldu.

05 Kasım 2017 Pazar 10:40
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Suudi Arabistan'a 'balistik füze' saldırısı

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Güçleri Komutanlığı, Yemen topraklarından başkent Riyad'a atılan balistik füzenin başarıyla imha edildiğini duyurdu.

Koalisyon Güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen topraklarından akşam 20:07'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a atılan balistik füzenin, hava savunma sistemleri tarafından başarıyla imha edildiği belirtildi.

Başkentteki sivil yerleşim bölgesine atılan füzenin, Patriotlar ile havada iken imha edildiği kaydedilen açıklamada, füzeye ait şarapnel parçalarının ise Riyad Kral Halid Havalimanı'nın doğu tarafındaki kullanılmayan sınırların içerisine düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, Husilerin sivil bölgelere yönelik 'düşmanca' eylem için bir bölge ülkesinden destek aldığı, söz konusu eylemin Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası insan hakları hukukunun açık bir ihlali olduğu ve Suudi Arabistan, bölge ülkeleri ve dünyanın güvenliğini tehlikeye attığı kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler ve onlara destek olan Salih yanlıları, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Balistik FüzeSuudi ArabistanRiyad Füze
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