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Suu Çii, İngiltere'ye geliyor

Myanmar'ın muhalif lideri Suu Çii İngiltere'ye geliyor

Suu Çii, İngiltere'ye geliyor

Myanmar'ın muhalif lideri Suu Çii İngiltere'ye geliyor

18 Haziran 2012 Pazartesi 10:23
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Suu Çii, İngiltere'ye geliyor

Myanmarlı muhalif lider ve politikacı Aung San Suu Çii, 24 yıl aradan sonra İngiltere'ye geliyor.
İngiltere'den 1988'de ayrılan Oxford Üniversitesi mezunu Suu Çii'ye temasları çerçevesinde Oxford'da onur derecesi verilecek, ayrıca Suu Çii başkent Londra'da İngiliz parlamentosunun her iki kanadına hitap edecek.
İngiltere Başbakanı David Cameron, Dışişleri Bakanı William Hague ve kraliyet tahtının ilk sıradaki varisi Galler Prensi Charles ile görüşecek Suu Çii, İngiltere'de yaşayan akraba ve arkadaşlarıyla da bir araya gelecek.
1972'de İngiliz vatandaşı Michael Aris ile evlenen Suu Çii, 1988'de Myanmar'a gitti. Suu Çii, kanser hastası olan eşi Michael'ın 1999'daki ölümünde ise yanında bulunamadı. Çiftin, Alexander ve Kim adlarında iki çocukları bulunuyor.
Nobel Barış Ödülüne 1991'de layık görülen 67 yaşındaki Suu Çii, önceki gün Oslo'da düzenlenen törene katılarak, ödülünü 21 yıl sonra almıştı.

Son Güncelleme: 18.06.2012 02:24
Anahtar Kelimeler:
İngiltereDavid CameronMyanmarAung San Suu Çii
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