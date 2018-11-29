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Susan Rice: Başkan Trump'ın Veliaht Prens ile esrarengiz sevdası bitmeli

ABD'nin eski Başkanı Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Rice, "Başkan Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile esrarengiz sevdası bitmeli." dedi.

Susan Rice: Başkan Trump'ın Veliaht Prens ile esrarengiz sevdası bitmeli

ABD'nin eski Başkanı Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Rice, "Başkan Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile esrarengiz sevdası bitmeli." dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:01
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Susan Rice: Başkan Trump'ın Veliaht Prens ile esrarengiz sevdası bitmeli

NEW YORK

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı Susan Rice, New York Times gazetesi için "Güvenemeyeceğimiz bir ortak" başlıklı bir makale kaleme aldı. 

Cemal Kaşıkçı cinayetinini ardından Suudi- Amerikan ilişkilerinin mercek altına alındığına ve "ABD, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile iş birliğini sürdürebilir mi?" sorusunun sorulmaya başladığına işaret eden Rice, "Genç Prens'in Kaşıkçı cinayetinde neredeyse kesin olan suçluluğu, aşırı derecedeki pervasızlığını ve ahlaksızlığını ortaya koyarken, ABD için tehlikeli ve güvenilmez bir ortak olduğunu açığa çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İntikam almak için daha sorumsuzca davranabilir"

Rice, Yemen'deki iç savaş, Suudi Arabistan'daki tutuklamalar, Katar'a uygulanan abluka, Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin kaçırılması gibi birçok gelişmenin de Suudi Prens'in gerçek kimliğini ortaya koyduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Yapılan bu çılgınlıklardan da görüldüğü üzere, Prens Muhammed artık ABD'nin ve müttefiklerinin güvenilir ya da rasyonel bir lideri olarak görülmüyor, görülemez. bin Selman'ı doğrudan cezalandıramayıp sadece çevresindekileri hedef alırsak, Veliaht Prens aşırı eylemlerde bulunmak için daha çok cesaretlenir. Prens Muhammed'i cezalandırırsak ki bunu yapmalıyız, hem öfkesi ve hem de gururu nedeniyle Muhammed eski Batılı ortaklarına bağımsızlığını göstermek ve intikam almak için daha sorumsuzca davranabilir. Her iki ihtimalde de Trump yönetimi, Prens Muhammed'in hem kendi ülkesini, hem de ikili ilişkilerimizi büyük bir uçuruma sürüklemeye devam edeceğini kabul etmelidir."

"Esrarengiz sevda bitmeli"

Washington yönetiminin Suudi Arabistan- ABD ilişkilerinin kendi çıkarları üzerindeki riski azaltmak için çalışması gerektiğini vurgulayan Rice, "Buna da Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda tarafsız bir uluslararası soruşturma yapılması konusunda baskı uygulayarak başlayabiliriz. ABD'nin, Kaşıkçı cinayetinin Prens Muhammed'in bilgisi hatta emri dışında işlenmediğine dair muhakemesi konusunda tutarlı ve birlik olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rice, bir sonraki adımın da Yemen'deki savaşa ABD'nin verdiği askeri desteği bitirmesi ve Suudilere bir anlaşmaya varmaları konusunda baskı yapılması olduğunu kaydederek, "Suudi Arabistan'a silah satışını acilen durdurmalıyız ve gelecekte yapılacak teslimatlar konusunda da dikkatli ve kapsayıcı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Jared Kushner ile Muhammed bin Selman arasındaki ilişkilere ayrıcalık tanımayı bırakarak, Suudi Arabistan'a bir büyükelçi ataması gerektiğine dikkati çeken Rice, "Başkan Trump'ın, Prens Muhammed ile esrarengiz sevdası bitmeli ve Trump Amerikan politikasını yeniden ayarlamalıdır. Böylece Trump, kendinin ya da veliaht prensin değil ABD'nin kişisel çıkarlarına hizmet etmiş olur." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSusan RiceDonald TrumpVeliaht Prensi Muhammed Bin Selman
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