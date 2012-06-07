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Suriye'yi konuştular

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de bulunan 13 dışişleri bakanı ile Suriye konulu toplantıda bir araya geldi.

Suriye'yi konuştular

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de bulunan 13 dışişleri bakanı ile Suriye konulu toplantıda bir araya geldi.

07 Haziran 2012 Perşembe 08:30
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Suriye'yi konuştular
İSTANBUL - Terörle Mücadele Küresel Forumu için İstanbul'da bulunan çok sayıda ülkenin dışişleri bakanları, yarın yapılacak etkinlik öncesi gayriresmi toplantıda Suriye konusunu görüştü.

Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıya ABD, Katar, İtalya, Ürdün, Almanya, Mısır, Fas, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İngiltere ve Tunus dışişleri bakanları ile AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton katıldı. Toplantıya ayrıca İspanya ve Kuveyt'in devlet sekreterleri hazır bulundu.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, sosyal paylaşım ağı Twitter'daki hesabından toplantıya ilişkin yazdığı mesajında, ''Son derece kritik bir dönemde aynı kaygıları taşıyan 13 bakan arkadaşımla Suriye'yi konuşmak için İstanbul'da bir araya geliyoruz'' dedi.
Davutoğlu mesajında, ''Şimdi herkesin Suriye'deki halkın ızdıraplarını dindirmek için birlikte çalışması gerekiyor'' ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 00:31
Anahtar Kelimeler:
Suriye
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