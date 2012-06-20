Suriye'yi ele aldılar

LOS CABOS

Başbakan Erdoğan, ABD Başkanı Obama ile G20 Zirve Merkezi'nde yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme yaptı.

Görüşmeye, Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de katıldı.

Görüşmede ağırlıklı olarak Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı, ayrıca bu ülkede durumun her gün kötüye gitmesinden duyulan endişenin dile getirildiği ve krizin çözümü için uluslararası camianın üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğine işaret edildiği bildirildi.

Beyaz Saray'ın açıklaması

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Obama ve Erdoğan'ın Los Cabos'ta G-20 zirvesi çerçevesinde, geniş yelpazedeki bir dizi konudaki yakın istişarelerinin devamı olarak bir araya geldiği belirtildi.

İki liderin, görüşmede, Suriye'de, akan kanı durduracak ve Suriye halkının isteklerini yansıtan bir hükümeti getirecek bir siyasi değişime doğru hareket etmenin önemini ele aldıkları ifade edilen açıklamada, Obama ve Erdoğan'ın Irak konusu da görüştükleri ve Irak'ın birliğine yönelik desteklerinde mutabık kaldıkları kaydedildi.

Açıklamada, Obama ve Erdoğan'ın terörizmle mücadelede işbirliğinin artırılmasına yönelik ihtiyacı gözden geçirdiği bildirilerek, iki liderin, iki ülke halkının da yararlanacağı, ABD ile Türkiye arasındaki ticari bağları geliştirecek Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi'nin Ankara'daki yaklaşan toplantısını da konuştukları ifade edildi.

Merkel ile de görüştü

Başbakan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. G-20 Zirvesi'nin gerçekleştirildiği merkezde basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.