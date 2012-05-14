Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye'ye yaptırımlar ağırlaştırılıyor

AB dışişleri bakanları, Suriye'ye yaptırımları ağırlaştırdı. Belçikalı bakan, insani yardım koridoru çağrısında bulundu

Suriye'ye yaptırımlar ağırlaştırılıyor

AB dışişleri bakanları, Suriye'ye yaptırımları ağırlaştırdı. Belçikalı bakan, insani yardım koridoru çağrısında bulundu

14 Mayıs 2012 Pazartesi 12:07
393 Okunma
Suriye'ye yaptırımlar ağırlaştırılıyor

BRÜKSEL - Diplomatik kaynaklar, Brüksel'de toplanan dışişleri bakanlarının Suriye'de halka şiddet politikasında rol alan üst düzey üç isimle rejimi finanse eden iki şirketi yaptırımlara dahil ettiğini bildirdi.

Suriye'de yaklaşık 14 aydır devam eden katliamlara 15. yaptırım kararıyla cevap veren AB bugüne dek Devlet Başkanı Beşşar Esed ve yakınları dahil 126 sorumlunun mal varlıklarını dondurmuş ve AB'ye seyahatlerini yasaklamıştı.
AB ayrıca merkez bankası dahil rejimi finanse eden 41 Suriyeli kurum ve şirketin mal varlıklarını dondurmuştu.
Bu arada Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Suriye'de gerekirse askeri misyonla korunacak insani yardım koridorlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
AB dışişleri bakanları toplantısına katılırken basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Reynders, Suriye'de BM özel temsilcisi Kofi Annan'ın ateşkes çabalarından uzun süredir sonuç alınamadığını ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 04:09
Anahtar Kelimeler:
Suriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ