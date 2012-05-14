Suriye'ye yaptırımlar ağırlaştırılıyor

BRÜKSEL - Diplomatik kaynaklar, Brüksel'de toplanan dışişleri bakanlarının Suriye'de halka şiddet politikasında rol alan üst düzey üç isimle rejimi finanse eden iki şirketi yaptırımlara dahil ettiğini bildirdi.



Suriye'de yaklaşık 14 aydır devam eden katliamlara 15. yaptırım kararıyla cevap veren AB bugüne dek Devlet Başkanı Beşşar Esed ve yakınları dahil 126 sorumlunun mal varlıklarını dondurmuş ve AB'ye seyahatlerini yasaklamıştı.

AB ayrıca merkez bankası dahil rejimi finanse eden 41 Suriyeli kurum ve şirketin mal varlıklarını dondurmuştu.

Bu arada Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Suriye'de gerekirse askeri misyonla korunacak insani yardım koridorlarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

AB dışişleri bakanları toplantısına katılırken basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Reynders, Suriye'de BM özel temsilcisi Kofi Annan'ın ateşkes çabalarından uzun süredir sonuç alınamadığını ifade etti.