Suriye'ye müdahaleye karşılar

ŞANGHAY

Şanghay İşbirliği Örgütü devlet başkanları zirvesi, Çin'in başkenti Pekin'de başladı.

Zirvede, "İran'ın nükleer meselesi ve Afganistan ve Kuzey Kore sorununun çözümü adına üye ülkelerin elinden gelen katkıyı yapmaya hazır" olduğu mesajı verildi.

ŞİÖ'nün dünya barışı ve kalkınması adına misyonuna devam edeceği vurgulanan Zirvede, Çin Devlet Başkanı Hu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki işbirliğine vurgu yaptı.

Çin ve Rusya, yabancı ülkelerin, Suriye'ye müdahalelerine karşı çıkma taahhüdünde bulundu.

Rusya'dan İran'a veto

Rusya, mevcut şartlar altında İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliğine karşı çıkıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ŞİÖ temsilcisi Krill Barski, Birleşmiş Milletler yaptırımları nedeniyle İran'ın ŞİÖ'ne üye olamayacağını söyledi.