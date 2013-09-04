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Suriye'ye müdahalenin onaylanacağına inanıyorum

ABD Başkanı Obama, ''Kongrenin Suriye'ye müdahaleyi onaylayacağına inanıyorum" dedi.

Suriye'ye müdahalenin onaylanacağına inanıyorum

ABD Başkanı Obama, ''Kongrenin Suriye'ye müdahaleyi onaylayacağına inanıyorum" dedi.

04 Eylül 2013 Çarşamba 17:33
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Suriye'ye müdahalenin onaylanacağına inanıyorum

STOCKHOLM - ABD Başkanı Barack Obama, Suriye konusunda kendisinin bir kırmızı çizgi koymadığını, kimyasal silahlar konusundaki kırmızı çizgiyi dünyanın belirlediğini, ABD Kongresi'nin Suriye'ye harekatı onaylayacağına inandığını söyledi.

Obama, resmi ziyaret için bulunduğu Stockholm'de, İsveç Başbakanı Frderik Reinfeldt ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Suriye konusunda bir zaman sınırlaması getirmedim, kimyasal silahlar konusundaki kırmızı çizgiyi dünya belirledi" diye konuştu.

Suriye'nin başkenti Şam'daki Doğu Guta'da kimyasal silahlar konusunda geriye kalan tek tartışma konusunu bu silahları kimin kullandığının oluşturduğuna işaret eden Obama, Suriyeli muhaliflerin kimyasal silahları kullanma imkanı bulunmadığını vurguladı.

Basın toplantısında, "zaman ve kapsam açısından sınırlı bir operasyonun" sözkonusu olduğunun altını çizen Obama, askeri müdahale konusunu Kongre'nin onayına sunma yönündeki tercihine ilişkin bir soruyu, "Konuyu Kongre'ye getirme yükümlülüğüm bulunduğuna inanmıyorum ancak Kongre'nin desteğini almak önemli" dedi. Obama, Kongre'nin askeri müdahale kararını onaylayacağına inandığını belirtti.

Konuşmasında, diplomasiyi (Irak, Afganistan ve Suriye'de) sorunların bir çözümü olarak desteklemek için her türlü çabayı gösterdiğini hatırlatan Obama, "Suriye konusunda güvenilirliğim risk altında değil" ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 17:33
Anahtar Kelimeler:
Suriye
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