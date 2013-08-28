Suriye'ye müdahale iç savaşı bitirmez

MOSKOVA



Rusya Parlamentosu Başkanı Sergey Narişkin, Suriye'ye olası askeri müdahalenin iç savaşı bitirmeyeceğini, aksine daha büyük kayıplara yol açacağını söyledi.



Rus devlet kanalı Rossiya-24'e konuşan Narişkin, Suriye'de durumun çok karmaşık ve gergin olduğuna dikkati çekerek, Batılı politikacıları bu ülkeye olası askeri müdahale fikrini bir kez daha düşünmeye davet etti.



Narişkin, Suriye'ye yönelik bir operasyonun, Birleşmiş Milletler'e karşı yapılmış olacağını öne sürerek, askeri müdahalenin çözüm olmayacağını, bu ülkede ve bölgede güvensizliği artıracağını, tansiyonu yükselterek daha büyük kayıplara yol açacağını kaydetti.





AA