Suriye'ye kuvvetli bir mesaj yollanmalı

TALLİNN - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi'nin tek bir ses olması ve Suriye yönetimine her türlü şiddetin sona erdirilmesi için kuvvetli bir mesaj yollaması gerektiğini belirtti.



Davutoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Paet ile heyetlerarası görüşmede bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Estonya arasındaki ilişkinin tarihsel arka planı olan özel bir ilişki olduğunu ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin, bağımsızlığına kavuştuktan sonra Estonya'yı komşusu olarak değerlendirdiğini söyledi.

Davutoğlu, "Estonya ile NATO ve AB'de omuz omuza olmak istiyoruz" dedi.

Paet, Estonya ile Türkiye arasında çok yakın ve iyi bir ilişki bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin AB'ye adaylığı dolayısıyla Türk yetkililere bazı eğitimler sağladıklarını belirten Paet, "Türkiye sadece Estonya için değil Avrupa Birliği için de önemli bir ortaktır. Türkiye ile müzakerelerin devam etmesi gerektiği görüşündeyiz. Müzakerelerde yeni başlıkların açılması konusunda çaba sarf etmeliyiz" diye konuştu.

Suriye

Annan planına rağmen Suriye'deki istikrarsız durumun devam ettiği belirtilerek, bundan sonra atılacak adımın ne olması gerektiğinin sorulması üzerine Paet, BM gözlemci gücünü içeren ilk sürecin henüz tamamlanmadığını söyledi.

Suriye'nin büyüklüğüne bakıldığında 300 kişinin az olduğunu vurgulayan Paet, Çin ve Rusya'nın pozisyonlarının da son günlerde değiştiğini söyledi.

Paet, "Suriye'de şiddetle değil politik diyalogla çözüm bulunması gerekir" dedi.

Bu süreçte uluslararası toplumun Suriye'deki sorunları olumlu yönde etkilemeye çalıştığını dile getiren Davutoğlu, bunun uluslararası toplumun ortak hareket ettiği ilk konu olduğunu kaydetti.

Davutoğlu, Annan planının sadece ateşkes anlamına gelmediğini ve altı nokta içerdiğini vurgulayarak, bu ateşkesin de tam olarak uygulanmadığını kaydetti.

Planın içindeki diğer konuların da yerine getirilmediğini belirten Davutoğlu, ancak BM gözlemcilerinin sahaya gönderilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Davutoğlu, "Suriye'deki BM gözlemcilerinin sayısı böylesine büyük bir ülke için çok az. Uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi tek bir ses olmalı ve Suriye yönetimine her türlü şiddetin sona erdirilmesi için kuvvetli bir mesaj yollamalı" dedi.