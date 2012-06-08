Suriye'ye çağrı

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BM-Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, BM Genel Kurulu'nun Suriye toplantısında, bu ülkedeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Annan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi tarafından kendisine zor bir görev verildiğini dile getirerek, ''Bugün 6 maddelik planın kabul edilmesine ve cesur BM gözlemcilerinin Suriye'ye gönderilmesine rağmen, size açıkça söylemeliyim ve teyit etmeliyim ki 6 maddelik plan uygulanmıyor'' diye konuştu.

Annan, ''Planın uygulanmasını garanti altına almak için daha fazla neler yapılabileceğine ve/veya krizden çıkmak için başka ne gibi seçenekler bulunduğuna karar verme zamanı geldi'' diye konuştu.

Ban: Esed tüm meşruiyetini kaybetti

Toplantıda konuşan Ban Ki-mun da, Kubeyr köyünde yeni bir katliamın yapıldığı yönünde bilgi aldıklarını, son katliam nedeniyle ''şoke olduklarını'' belirtti.

Ban, Kubeyr köyünde sivillerin yakın plandan öldürüldüğünü, bıçaklandığını, hatta daha sonra yakıldıkları yönünde bilgiler aldıklarını kaydeden Ban, ''Bu barbarca suçu şiddetle kınıyoruz'' dedi.

Ban, Esed yönetiminin tüm meşruiyetini de kaybettiğini vurguladı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan da, ''İyi niyete dayalı olan Annan Planı, kesinlikle ucu açık bir girişim değildir ve istismar edilmesine izin verilmemelidir'' dedi.

Caferi suçlamaları reddetti

Toplantıda konuşma yapan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi ise, Suriye yönetimine karşı yapılan tüm suçlamaları reddetti ve Hula ve Hama'nın Kubeyr köyünde yapılan katliamları Suriye ordusunun değil, silahlı terör gruplarının yaptığını savundu.