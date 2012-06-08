Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.485
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3445
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye'ye çağrı

BM Genel Kurulu'nun Suriye toplantısında diplomatlar, Annan Planı'nın uygulanmasını istedi, BM gözlemcilerine tam destek verdi.

Suriye'ye çağrı

BM Genel Kurulu'nun Suriye toplantısında diplomatlar, Annan Planı'nın uygulanmasını istedi, BM gözlemcilerine tam destek verdi.

08 Haziran 2012 Cuma 08:59
368 Okunma
Suriye'ye çağrı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

BM-Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, BM Genel Kurulu'nun Suriye toplantısında, bu ülkedeki duruma ilişkin bilgi verdi.
Annan, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi tarafından kendisine zor bir görev verildiğini dile getirerek, ''Bugün 6 maddelik planın kabul edilmesine ve cesur BM gözlemcilerinin Suriye'ye gönderilmesine rağmen, size açıkça söylemeliyim ve teyit etmeliyim ki 6 maddelik plan uygulanmıyor'' diye konuştu.
Annan, ''Planın uygulanmasını garanti altına almak için daha fazla neler yapılabileceğine ve/veya krizden çıkmak için başka ne gibi seçenekler bulunduğuna karar verme zamanı geldi'' diye konuştu.

Ban: Esed tüm meşruiyetini kaybetti
Toplantıda konuşan Ban Ki-mun da, Kubeyr köyünde yeni bir katliamın yapıldığı yönünde bilgi aldıklarını, son katliam nedeniyle ''şoke olduklarını'' belirtti.
Ban, Kubeyr köyünde sivillerin yakın plandan öldürüldüğünü, bıçaklandığını, hatta daha sonra yakıldıkları yönünde bilgiler aldıklarını kaydeden Ban, ''Bu barbarca suçu şiddetle kınıyoruz'' dedi.
Ban, Esed yönetiminin tüm meşruiyetini de kaybettiğini vurguladı.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan da, ''İyi niyete dayalı olan Annan Planı, kesinlikle ucu açık bir girişim değildir ve istismar edilmesine izin verilmemelidir'' dedi. 

Caferi suçlamaları reddetti
Toplantıda konuşma yapan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi ise, Suriye yönetimine karşı yapılan tüm suçlamaları reddetti ve Hula ve Hama'nın Kubeyr köyünde yapılan katliamları Suriye ordusunun değil, silahlı terör gruplarının yaptığını savundu.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 01:00
Anahtar Kelimeler:
Suriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ