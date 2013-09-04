"Suriye'ye askeri müdahaleyi kabul etmeyeceğiz"

ERBİL - Irak devlet televizyonunda konuşan Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, Suriye'deki kimyasal silah saldırısı ve ardından gündeme gelen askeri müdahale tartışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Maliki, Şam'da kimyasal silahlarla düzenlendiği belirtilen saldırıyla ilgili olarak, "Uluslararası kamuoyu ve Arap dünyası bir araya gelerek inceleme heyeti oluştursun. Kimyasal silahların kullanılıp kullanılmadığına da bu heyet karar versin" önerisinde bulundu.



Arap devletlerine, Suriye'ye yönelik muhtemel dış müdahalede topraklarını kullandırmamaları çağrısı yapan Maliki, "Suriye'nin savaş alanına dönmemesi için Arap devletleri dikkatli ve sorumlu davranmalı" dedi.



Maliki, Suriye'de yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesi ve çatışma ortamının bitirilmesi için uluslararası kamuoyu ve Arap devletlerinin, muhalefeti ve rejimi, yakın bir gelecekte seçime gidilmesi konusunda ikna etmesi çağrısında bulundu. Seçimler sonucunda kazanan tarafın da oluşturulacak gözlemciler heyeti tarafından belirlenmesini isteyen Maliki, "Sorun barışçıl yöntemlerle çözülmeli" diye konuştu.



Irak Başbakanı Maliki, ülkelerinden kaçan ve komşu ülkelere sığınan Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak her ülkede yardım sandıklarının kurulması ve yabancı ülkelerde mağdur durumda olan insanların tekrar yerlerine dönmeleri için yardım seferberliği başlatılması çağrısı yaptı.



Maliki, bütün bu öneriler doğrultusunda harekete geçmeye hazır olduklarını ancak yapılacak dış askeri müdahaleyi asla kabul etmeyeceklerini bildirdi.



