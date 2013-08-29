"Suriye'ye askeri müdahale" Fransızları ikiye böldü

PARİS





Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, seçmenlerin, BM şemsiyesi altında Suriye’ye düzenlenecek uluslararası askeri operasyon seçeneği karşısında ikiye bölündüğünü ortaya koydu.

CSA kamuoyu araştırma şirketinin düzenlediği ankete göre, Fransızların yüzde 45’i Suriye’ye askeri operasyona sıcak bakarken, yüzde 40’ı bu seçeneği desteklemiyor.

Yine aynı araştırmaya göre, kararsızların oranı yüzde 15.

Cumhurbaşkanı François Hollande, önceki gün yaptığı açıklamada, kimyasal silah kullanan Suriye yönetiminin cezalandırılmasını istemiş ve olası bir uluslararası operasyona ülkesinin katılacağı mesajını vermişti.

Fransa parlamentosu, Hollande’ın çağrısı üzerine 4 Eylül’de Suriye konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.