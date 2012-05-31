Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118386
ALTIN
162.485
DOLAR
3.8354
STERLİN
5.3253
EURO
4.7207
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

“Suriye'ye askeri harekat birlik ister“

Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, ABD'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir askeri harekatı için, Rusya dahil uluslararası desteğe ihtiyaç duyulacağını söyledi

“Suriye'ye askeri harekat birlik ister“

Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton, ABD'nin Suriye'ye yönelik herhangi bir askeri harekatı için, Rusya dahil uluslararası desteğe ihtiyaç duyulacağını söyledi

31 Mayıs 2012 Perşembe 14:07
1345 Okunma
“Suriye'ye askeri harekat birlik ister“

KOPENHAG - Clinton, Avrupa seyahatinin ilk ayağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da öğrencilere yaptığı konuşmada, geçen yıl BM ve uluslararası desteğin Libya'ya askeri müdahaleyi mümkün kıldığını belirterek, Rusya ve Çin'in Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed yönetimine karşı bir uluslararası koalisyon oluşturulmasının önünde engel olduğunu kaydetti.

ABD'nin, Moskova'yı Esed'e karşı daha sert bir tutum izlemesi konusunda ikna etme çalışmalarını bırakmayacaklarını vurgulayan Rusya, Suriye'ye askeri bir yanıt verilmesinin zorunlu olup olmamasıyla ilgili soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Clinton, Suriye'deki büyük bir içsavaşın durumu daha da kötü hale getirebileceğini, İran ve diğer bölgesel güçleri içine alan temsili bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

AA

Son Güncelleme: 31.05.2012 06:12
Anahtar Kelimeler:
Clinton
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ