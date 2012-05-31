“Suriye'ye askeri harekat birlik ister“

KOPENHAG - Clinton, Avrupa seyahatinin ilk ayağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da öğrencilere yaptığı konuşmada, geçen yıl BM ve uluslararası desteğin Libya'ya askeri müdahaleyi mümkün kıldığını belirterek, Rusya ve Çin'in Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed yönetimine karşı bir uluslararası koalisyon oluşturulmasının önünde engel olduğunu kaydetti.

ABD'nin, Moskova'yı Esed'e karşı daha sert bir tutum izlemesi konusunda ikna etme çalışmalarını bırakmayacaklarını vurgulayan Rusya, Suriye'ye askeri bir yanıt verilmesinin zorunlu olup olmamasıyla ilgili soruya ise yanıt vermekten kaçındı.

Clinton, Suriye'deki büyük bir içsavaşın durumu daha da kötü hale getirebileceğini, İran ve diğer bölgesel güçleri içine alan temsili bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.