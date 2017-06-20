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Suriyelilerin sıla hasreti bayramda sona eriyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 80 bini aşkın Suriyeli, özel izinle doğdukları topraklara giderek sıla özlemini dindiriyor.

Suriyelilerin sıla hasreti bayramda sona eriyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 80 bini aşkın Suriyeli, özel izinle doğdukları topraklara giderek sıla özlemini dindiriyor.

20 Haziran 2017 Salı 15:11
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Suriyelilerin sıla hasreti bayramda sona eriyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 80 bini aşkın Suriyeli, özel izinle doğdukları topraklara giderek sıla özlemini dindiriyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü sınır kapısının karşısındaki Babül Hava sınır kapısından ülkelerine giriş yapan Suriyeliler, otobüslerle Suriye muhalif sivil yönetiminin kurduğu pasaport merkezlerine taşınıyor. Burada işlemlerini tamamlayanlar, evlerine dönmek için otobüs terminaline götürülüyor.

Ülkesine bayram nedeni ile dönen Sabiha İsmail AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dört yıldır çocuklarımı görmüyorum. İmkanım olursa Suriye'deki evimde yaşamak istiyorum." dedi.

Türkiye'ye sığındığından beri İstanbul'da yaşadığını aktaran İsmail, "Orası çok güzel bir şehir ancak insanın ülkesi gibi yok. Biz Suriye'ye cennet derdik, o kadar çok severiz." diye konuştu.

İsmail, 9 çocuğu ve 25 torunu bulunduğunu, çocuklarından ikisinin kendisi ile birlikte yaşadığını, diğerlerinin ise Suriye'de kaldığını belirterek, "Türkiye bize kapılarını açtı. Ramazan Bayramı'nı ülkemde geçirmem için sağladıkları imkanlardan dolayı yetkililere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Suriye'ye gelenlerin toplanma noktasında, iki kızını ve torunlarını karşılayan Nedime Kuteyni de "Kızlarımı üç yıldır göremedim, bugün gördüm çok mutluyum."⁠ dedi.

Kuteyni, iki kızının Türkiye'de yaşadığını, kızlarından birinin hasta, bir torunun da çocuk felci olduğunu belirterek, sağlık nedenlerinden dolayı çocuklarının Türkiye'ye geri dönmeleri gerektiğini anlattı. Kısa süre önce kimyasal saldırıya uğrayan İdlib'in kuzeyindeki Han Şeyhun'da yaşayan Kuteyni "Kimyasal saldırıda ölmedik. Kızlarım duyunca bir kaç gün ulaşamadılar. Bundan sonra ilk defa görüşüyoruz. Onlardan ayrılmayı hiç istemiyorum ama gitmek zorundalar." diye konuştu.

Türkiye'den Suriye'ye geçişler 1 Haziran'da başladı ve 23 Haziran'a kadar devam edecek. Suriye'den Türkiye'ye dönüş işlemleri ise 3 Temmuz'da başlayacak. Dönüşler, Kurban Bayramı ile birleştirilerek 30 Eylül'e kadar devam edecek.

AA

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