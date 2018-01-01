Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115333
ALTIN
158.810
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1182
EURO
4.5472
Gençler 'yüzü'nden memnun değil
Gençler 'yüzü'nden memnun değil
Sıcak hava balonları 5 gündür uçamıyor
Sıcak hava balonları 5 gündür...
Dağlarında kar, eteklerinde bahar
Dağlarında kar, eteklerinde bahar
Rockets iki uzatmada kazandı
Rockets iki uzatmada kazandı
'Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün değil'
'Sigarayı bırakmadan zararı azaltmak mümkün...

Suriyeliler yeni yıla umutlu girdi

İç savaşın devam ettiği Suriye'de yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, yeni yılda savaşın son bulmasını diliyor.

Suriyeliler yeni yıla umutlu girdi

İç savaşın devam ettiği Suriye'de yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, yeni yılda savaşın son bulmasını diliyor.

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:09
0 Okunma
Suriyeliler yeni yıla umutlu girdi
banner84

KİLİS/HALEP - Türkiye'nin desteğiyle yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı sonrası huzur ve güvenin merkezi haline gelen Halep kentine bağlı Azez ilçesinde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, yeni yılda ülkelerinde barışın sağlanmasını bekliyor.

Suriye'de 7'nci yılına giren iç savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi ise ülkelerini terk ederek komşu ülkelere sığındı.

İç savaşın başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan Türkiye, gerek ülkeye sığınan gerekse sınırın diğer tarafındaki Suriyelileri bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle şehir hayatının bitme noktasına geldiği Azez bölgesinde kalmayı tercih eden ve çatışmalardan kaynaklanan sıkıntılara göğüs geren Suriyeliler, 2018 yılında da barışa dair umutlarını kaybetmiyor.

Suriyelilerin yeni yıldan en büyük beklentisi, doğdukları topraklarda yaşanan savaşın sona ermesi.

"Acılar son bulsun"

Suriye Geçici Hükümeti 3. Kolordu Komutanı Ebu Ahmed Nur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan tüm acıların yeni yılda sona ermesi temennisinde bulundu.

Geçici hükümet bünyesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarının katılımıyla kurulan "Milli Ordu" sayesinde bölgenin terörden arındırılacağına inandıklarını anlatan Nur, şöyle konuştu:

"Yeni yılda Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'tan ve PKK/PYD'den en kısa zamanda temizlenmesini ümit ediyoruz. Temizlendikten sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğünün devam etmesini diliyoruz. Allah'ın izniyle bu haklı davamıza sahip çıkacağız. Bu doğrultuda birinci adım olarak 'Milli Ordu' kuruldu. Bu, üç kolordudan oluşuyor ve inşallah ileri ki günlerde de geçici hükümetin kanadı altında bu kolordular devam edecek.

İkinci adım ise Suriye ordusunu destekleyen PKK/PYD ve DEAŞ gibi örgütlerden Suriye'yi temizlemek. İnşallah bu adımlarla 7 yıldır devam eden mücadelemizin hasadını toplayacağız."

Vatan hasretinin son bulmasını istiyorlar

Suriyeli Mahmud Neccar da iç savaş nedeniyle üç yıl önce köyünü ve evini terk ederek daha güvenli olduğu için Azez'e yerleştiğini belirterek, yeni yılda evinde olmak istediğini söyledi.

Türkiye'ye sığınan Elif Mevlevi de Türk devleti tarafından her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ancak vatan hasretinin dinmediğini ifade ederek, "Artık savaş bitsin. Vatanıma dönmek istiyorum, insanın vatanı gibisi yok. İnşallah savaş biter ve bundan sonraki yeni yıla ülkemizde gireriz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
UmutYeni YılSuriyeliler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye nükleer tehdit
Kuzey Kore lideri Kim'den yeni yıl mesajında ABD'ye nükleer tehdit
Yeni yıl coşkusu başladı
Yeni yıl coşkusu başladı
İdlib'e hava saldırısı
İdlib'e hava saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
Afganistan'da intihar saldırısı
Eylemler İran'ın siyasetine eleştiridir
Eylemler İran'ın siyasetine eleştiridir
Yemen'de hava saldırısı
Yemen'de hava saldırısı
Doğu Gutalı Kasım, Kerim bebeğin kaderini paylaşıyor
Doğu Gutalı Kasım, Kerim bebeğin kaderini paylaşıyor
Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
Putin'den Erdoğan'a yeni yıl mesajı
Özbekistan ile Rusya'dan nükleer anlaşma!
Özbekistan ile Rusya'dan nükleer anlaşma!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ