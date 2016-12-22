ŞANLIURFA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sakinleri ve ülkelerindeki iş savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, sınıra terör örgütü PYD'yi simgeleyen bez parçalarının asılmasına tepki gösterdi.

Suriyeli Ömer İsmail, yaptığı açıklamada, terör örgütü PYD'nin kendilerini zorla evlerinden çıkardığını söyledi.

Tel Abyad'ın, tüm Suriyelilerin toprağı olduğunu, terör örgütlerinin bunu bilmesi gerektiğini belirten İsmail, "PYD'ye bunu yaptıranların ABD olduğunu biliyoruz. Kendi topraklarımıza tekrar döneceğiz." dedi.

Yasin Ömer de terör örgütü PYD'nin ilçenin gerçek sahiplerini tehcir ettiğini ve bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Buradan Öcalan'ın ortağı Salih Müslim'e sesleniyorum. Bu bölge dedelerimizden bize kalan topraklardır. Sınırdaki bu bölgeleri alarak bizi tehcir etmeye ne hakları var? Şimdi Tel Abyad'da yaşayan Arapların evlerini dolaşıp varsa gençleri zorla askere alıyorlar. Genç yoksa kızları, o da yoksa karşılığında para istiyorlar. Bunu bize yapmaya hakları yok."

AA