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Suriyeliler 'PYD'nin bayrak oyununa' tepkili

Tel Abyad'ta terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasının üstüne astığı ABD bayrağına, Suriyeliler tepki gösteriyor.

Suriyeliler 'PYD'nin bayrak oyununa' tepkili

Tel Abyad'ta terör örgütü PKK/PYD'nin gümrük binasının üstüne astığı ABD bayrağına, Suriyeliler tepki gösteriyor.

27 Eylül 2016 Salı 14:42
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Suriyeliler 'PYD'nin bayrak oyununa' tepkili

 Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin kontrolündeki Rakka'ya bağlı TelAbyad ilçesinde gümrük binasının üstüne asılan ABD bayrağına Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler tepki gösteriyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Tel Abyad'taki eski gümrük binasına iki hafta önce asılan ABD bayrağı, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden de görülebiliyor. Bölgedeki yerel kaynaklar, teröristlerin ABD bayrağını "kalkan" olarak kullandığını belirtirken, Akçakale ilçesinde yaşayan Suriyeliler de ülkelerine başka bir ülkenin bayrağının asılmasının huzursuzluğunu yaşıyor.

"Suriye topraklarında hiçbir ülkenin bayrağını istemiyoruz"

Suriyeli İdan Feyyaz, gazetecilere açıklamasında, Suriye topraklarında hiçbir ülkenin bayrağını istemediklerini belirtti.

Feyyaz, Suriyeli sığınmacılara evini açan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Allah Türkiye ve halkından razı olsun. Biz ülkemize gitmek ve kendi bayrağımız altında özgürce yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Ele Abdullah ise terör örgütü PYD gelmeden önce her şeye rağmen Tel Abyad'ta yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti. Başka bir ülke bayrağını kabul etmelerinin mümkün olmadığını Abdullah, "Biz ne ABD ne Esed ne de başta bir terör örgütünü kabul ediyoruz." dedi. 

AA

Son Güncelleme: 27.09.2016 14:43
Anahtar Kelimeler:
Terör örgütü PkkSuriyePydTelAbyadABD BayrağıŞanlıurfaSuriyeliler Tepki
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