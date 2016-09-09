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Suriyeliler bayramda da ülkelerine gidebilecek

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Fırat Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a dönen Suriyeli sayısı iki günde 700'e ulaştı.

Suriyeliler bayramda da ülkelerine gidebilecek

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Fırat Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a dönen Suriyeli sayısı iki günde 700'e ulaştı.

09 Eylül 2016 Cuma 13:11
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Suriyeliler bayramda da ülkelerine gidebilecek

GAZİANTEP - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Fırat Harekatı kapsamında terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'a dönen Suriyeli sayısı iki günde 700'e ulaştı.

6 yıldan bu yana devam eden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı ülkelerine dönmek için Gaziantep Valiliğine müracaat etti. Alınan izinlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğünce Karkamış Spor Salonu'nda kayıt işlemleri yapıldı.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 700 Suriyeli, iki günde ülkesine döndü. Yanlarındaki eşya ve bavullarıyla gümrük kapısına gelen Suriyeliler, güvenlik kontrolünden geçirilip Cerablus'a uğurlandı.

Bayramda da geçiş yapılacak

Göç İdaresi Gaziantep İl Müdürü Oktay Bahçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilerin kayıt işlemlerini Karkamış Spor Salonu'ndaki Göç İdaresi İl Müdürlüğüne ait mobil araçta gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cerablus'a geçişlerin sürdüğünü ifade eden Bahçeci, şunları söyledi:

"İki gün boyunca 680 Suriyeli kayıt işlemlerinin ardından Cerablus'a geçti. Bayram tatili boyunca da gümrük kapısı açık olduğu müddetçe geçişler devam edecek. Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin kayıtlı bulundukları illerden de geri dönüşüm işlemleri yaptırarak gelmeleri buradaki geçişleri daha da hızlandıracaktır. Gümrük kapısı önündeki birikmeleri de önlemiş olacağız. Talepleri karşılayacak şekilde günlük 5 personelle hizmet veriyoruz ama geçiş talebi yoğun olursa personel sayısını artıracağız."

Suriyeli Hasan Cuma, ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Göç İdaresindeki işlemlerin tamamladığını aktaran Cuma, "Eşim ile beraber ülkeme dönüyorum. Çok mutluyum. Suriye'yi terör örgütlerinden temizleyen Türk askerinden Allah razı olsun. Türk milletine bize çok yardımcı oldu. Suriye'ye kesin dönüş yapıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Allah, hepinizden razı olsun." dedi.

Suriyeli Meryem Fatma da Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirecek olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Cerablus'a 3 çocuğuyla gideceğini ifade eden Fatma, "Cerablus'u çok özledim. İnsanın gerçekten ülkesi gibi yok. 3 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. Bir yandan buradan ayrılmanın hüznünü var ancak bayramı Suriye'de geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 09.09.2016 13:12
Anahtar Kelimeler:
Suriyelilerönce Vatan
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