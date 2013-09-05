Suriyeli sığınmacı sayısı 500 bini geçti

ANKARA



Dışişleri Bakanlığı, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısının 500 bini aştığını açıkladı.



Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de 20 ildeki 20 geçici barınma merkezinde 200 bini aşkın Suriyelinin misafir edilldiği belirtildi.



45 bin Suriyeli öğrencinin eğitimlerine Türkiye'de devam ettiği hatırlatılan açıklamada, geçici barınma merkezlerinde bugüne kadar 5 bin 638 Suriyeli bebeğin dünyaya geldiği ifade edildi.





AA