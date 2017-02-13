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"Suriyeli muhaliflerin seslerinin duyulması çok önemli"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriyeli silahlı muhaliflerin siyasi sürece katılımlarını ve böyle bir diyalogda seslerinin duyulmasını çok önemli görüyoruz." dedi.

"Suriyeli muhaliflerin seslerinin duyulması çok önemli"

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Suriyeli silahlı muhaliflerin siyasi sürece katılımlarını ve böyle bir diyalogda seslerinin duyulmasını çok önemli görüyoruz." dedi.

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:55
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"Suriyeli muhaliflerin seslerinin duyulması çok önemli"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli silahlı muhaliflerin siyasi sürece katılmasının ve seslerinin duyulmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Lavrov, Moskova'da Moğolistan Dışişleri Bakanı Tsend Munkh-Orgil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, 15-16 Şubat'ta Astana'da düzenlenmesi planlanan Suriye görüşmelerine ilk toplantıda olduğu gibi Türkiye, Rusya, İran ile rejim ve muhaliflerin katılacağını söyledi.

Sergey Lavrov, Astana'ya BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yanı sıra ABD'nin de gözlemci statüsünde davet edildiğini belirtti.

Astana platformunun Suriye'deki ateşkesin gözlemlenmesi ve siyasi reform sürecinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı kanısında olduğunu belirten Lavrov, "Silahlı muhaliflerin siyasi sürece katılımlarını ve böyle bir diyalogda seslerinin duyulmasını çok önemli görüyoruz" dedi.

Suriye'de terörle mücadele eden çok sayıda taraf ve silahlı grup bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, istenmeyen olayların yaşanmaması için sahadaki herkesin eylemlerini koordine etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sergey LavrovABD
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