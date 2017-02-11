Suriyeli muhaliflerin Cenevre heyeti belli oldu

İsviçre’nin başkenti Cenevre’de 20 Şubat'ta düzenlenmesi beklenen Suriye konulu müzakerelere katılacak Suriyeli muhaliflerin temsilcileri belli oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün ve bugün toplantılar yapan Suriyeli muhalifler, Cenevre toplantısına katılacak heyet üyelerini belirledi.

AA muhabirinin toplantıya katılan kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Cenevre’de 20 Şubat'ta düzenlenecek Suriye konulu toplantıya muhalif heyetten 20 temsilci katılacak. Heyete, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Komitesi üyesi Nasır el-Hariri, başkanlık edecek.

Heyetin başmüzakereciliğine Muhammed Sabra seçildi.

Heyette, askeri gruplardan 10, SMDK’dan 5, bağımsız ve yerel komitelerden 2, Rusya ve Mısır yönetimlerine yakınlığıyla bilinen siyasi gruplardan 3 kişinin yer alması kararlaştırıldı.

Riyad'daki muhaliflerin heyetle ilgili açıklama yapması bekleniyor.