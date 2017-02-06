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Suriyeli muhaliflerden Cenevre uyarısı

Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Alluş, Astana görüşmelerinde öne sürdükleri taleplerin yerine getirilmemesi durumunda Cenevre'de gerçekleşmesi beklenen toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

Suriyeli muhaliflerden Cenevre uyarısı

Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Alluş, Astana görüşmelerinde öne sürdükleri taleplerin yerine getirilmemesi durumunda Cenevre'de gerçekleşmesi beklenen toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 12:12
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Suriyeli muhaliflerden Cenevre uyarısı

Suriye Askeri Muhalefet Heyeti Başkanı Muhammed AlluşAstana görüşmelerinde öne sürdükleri taleplerin yerine getirilmemesi durumunda 20 Şubat'ta Cenevre'de gerçekleşmesi beklenen toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

Alluş, AA muhabirine Suriye konulu Astana görüşmeleri ve 20 Şubat'ta düzenlenmesi beklenen Cenevre toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Astana toplantısından sonra garantör ülkelere ateşkes şartlarını sunduklarını ve bu yönde vaatler aldıklarını belirten Alluş, “Barada Vadisi’ne ve Guta’ya girilmeyeceği yönünde vaatler aldık, hiçbir muhalif grupların hedef alınmayacağı yönünde söz verilmişti ama bu vaatler yerine getirilmedi." ifadelerini kullandı.

Garantörlere sahadaki gelişmelere dair görüşlerini ve tavırlarına dair yasal bir bildirim gönderdiklerini söyleyen Alluş, garantörlere sundukları, ateşkesin sabitleşmesini ön gören teklife bugün Astana'da başlayan görüşmelerde yanıt verileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

"Bizlere vaatler verildi"

Ankara’da geçen cuma günü Türk ve Rus yetkililerle istişarelerde bulunduklarını hatırlatan Alluş, Suriye'deki tüm gelişmeleri detaylarıyla taraflara aktardıklarını ifade etti. Suriye ile ilgili somut kararlar alınmasını istediklerini vurgulayan Alluş, "Bu da (Rusların) onların sorumluluğundadır. Onlar sorumluluklarını yerine getirirlerse bizler de görüşmelere devam ederiz. Eğer geri adım atarlarsa da bizler de devam etmeyiz ve bu durumda her şey biter.” yorumunu yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen istişare toplantısında Cenevre görüşmelerinin ve Cenevre’ye katılacak ortak bir heyetin oluşturulması imkânının ele alındığını kaydeden Alluş şu ifadelere yer verdi:

"Askeri grupların mesajı netti. Gruplar, garantör ülkelere (Rusya ve İran'a) 'Astana’ya katıldık ve bizlere birtakım vaatler verildi. Şimdi bu vaatlerin yerine getirmesini bekliyoruz' dedi."

"Şartlarımız yerine getirilmezse hiçbir yere gitmeyeceğiz"

“Cenevre görüşmelerine katılacak mısınız? sorusuna Alluş, "Şartlarımız yerine getirilmezse hiçbir yere gitmeyeceğiz. Özellikle de 3 şartımızın yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle ateşkesin sağlanması, tutukluların serbest kalması ve kuşatma altındaki bölgelerden Esed rejiminin ablukasının kaldırılması gerekiyor." şeklinde cevap verdi. 

"Rejim herkesi oyalıyor"

Garantörlerin sorumluluğunda imzalanan anlaşmalara uyulmadığı sürece, dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın görüşmelerden bir netice alınamayacağını dile getiren Alluş, "Rejim aslında herkesi oyalıyor, imzaladığı anlaşmalara uymuyor. Hatta garantörüne (Rusya'ya) verdiği sözü yerine getirmiyor." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SuriyeAstanaMuhammed AlluşCenevre
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