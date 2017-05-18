Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94392
ALTIN
146.868
DOLAR
3.6272
STERLIN
4.7099
EURO
4.0289
Twitter'da lider GS
Twitter'da lider GS
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı geçti
'.tr' pazarı 8,5 milyon lirayı...
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
SON DAKİKA
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
Flaş Haber
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
Kapat

Suriyeli muhaliflerden 'anayasa' tepkisi

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu MYK sözcüsü Salim Muslat, Rusya ve İran'ın dayatacağı herhangi bir anayasa taslağı üzerine görüşmek istemediklerini belirtti.

Suriyeli muhaliflerden 'anayasa' tepkisi

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu MYK sözcüsü Salim Muslat, Rusya ve İran'ın dayatacağı herhangi bir anayasa taslağı üzerine görüşmek istemediklerini belirtti.

18 Mayıs 2017 Perşembe 15:36
6 Okunma
Suriyeli muhaliflerden 'anayasa' tepkisi

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) sözcüsü Salim Muslat, Rusya ve İran'ın dayatacağı herhangi bir anayasa taslağı üzerine görüşmek istemediklerini belirtti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 6. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmelere katılan muhalefet heyetinin sözcüsü Muslat, değerlendirmelerde bulundu. 

Muslat, "BM’nin Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın sunduğu (anayasa çalışma grubu oluşturulmasına ilişkin) taslak, bizi heyet olarak şoke etti. Böyle bir şeyi bize sunacaklarını önceden bilseydik hazırlıklı gelirdik. Zaman tasarrufu sağlardık." dedi.

Görüşmelerin 4 günle sınırlı tutulmasını eleştiren Muslat, sürenin anayasa konusunu görüşmek için çok kısa olduğunu dile getirdi.

Muslat, "Suriye halkı, Tahran ve Moskova'da yazılan anayasaları görüşmek istemiyor." dedi.

Türkiye’nin Suriye halkına verdiği desteğe dikkati çeken Muslat, "Türkiye'nin Astana görüşmelerinde garantör ülke olması, buradaki katılımımızı teşvik ediyor. Onlara teşekkür ederiz. Ancak herkes de biliyor ki 4 günlük bir görüşmede çözüm bulunması çok zor." ifadelerini kullandı.

Muslat, muhaliflerin önceliğinin Esedsiz, tam yetkili bir geçiş yönetimin oluşturulması olduğunu vurgulayarak bunun anayasa hazırlanması, seçim düzenlenmesi ve terörle mücadelenin görüşülmesini de hızlandıracağını kaydetti.

Muhalefet sözcüsü Muslat, görüşmelerde Mistura ile başta rejimin elindeki tutuklular dosyası, tehcirler ve diğer insani konulara değinilmesi gerektiğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli MuhaliflerSuriyeSalim Muslat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kırım'ın geri alınmasında kararlıyız"
"Kırım'ın geri alınmasında kararlıyız"
Trump'ın Filistin politikası Yahudilere emanet
Trump'ın Filistin politikası Yahudilere emanet
Kırım Tatar sürgününün 73. yılı
Kırım Tatar sürgününün 73. yılı
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
ABD'DE TRUMP'LA YEMEK
Avusturya erken seçime gidiyor
Avusturya erken seçime gidiyor
Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bin 350'yi geçti
Akdeniz'de ölen sığınmacı sayısı bin 350'yi geçti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ