Suriyeli muhaliflerden 'anayasa' tepkisi

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) sözcüsü Salim Muslat, Rusya ve İran'ın dayatacağı herhangi bir anayasa taslağı üzerine görüşmek istemediklerini belirtti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 6. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmelere katılan muhalefet heyetinin sözcüsü Muslat, değerlendirmelerde bulundu.

Muslat, "BM’nin Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın sunduğu (anayasa çalışma grubu oluşturulmasına ilişkin) taslak, bizi heyet olarak şoke etti. Böyle bir şeyi bize sunacaklarını önceden bilseydik hazırlıklı gelirdik. Zaman tasarrufu sağlardık." dedi.

Görüşmelerin 4 günle sınırlı tutulmasını eleştiren Muslat, sürenin anayasa konusunu görüşmek için çok kısa olduğunu dile getirdi.

Muslat, "Suriye halkı, Tahran ve Moskova'da yazılan anayasaları görüşmek istemiyor." dedi.

Türkiye’nin Suriye halkına verdiği desteğe dikkati çeken Muslat, "Türkiye'nin Astana görüşmelerinde garantör ülke olması, buradaki katılımımızı teşvik ediyor. Onlara teşekkür ederiz. Ancak herkes de biliyor ki 4 günlük bir görüşmede çözüm bulunması çok zor." ifadelerini kullandı.

Muslat, muhaliflerin önceliğinin Esedsiz, tam yetkili bir geçiş yönetimin oluşturulması olduğunu vurgulayarak bunun anayasa hazırlanması, seçim düzenlenmesi ve terörle mücadelenin görüşülmesini de hızlandıracağını kaydetti.

Muhalefet sözcüsü Muslat, görüşmelerde Mistura ile başta rejimin elindeki tutuklular dosyası, tehcirler ve diğer insani konulara değinilmesi gerektiğini vurguladı.