Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100084
ALTIN
141.061
DOLAR
3.6267
STERLIN
4.6614
EURO
4.1314
Mandaların yolculuğu
Mandaların yolculuğu
Kick boksta hedef zirve
Kick boksta hedef zirve
"Vay Be" Nilay 
"Vay Be" Nilay
Cindy Davası Kazanılacak!
SON DAKİKA
Cindy Davası Kazanılacak!
"İslam ilahi mekteptir"
"İslam ilahi mekteptir"

Suriyeli anne ve bebeği için Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi

Sakarya’da öldürülen Suriyeli anne ve bebeği Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İdlib'e gönderildi.

Suriyeli anne ve bebeği için Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi

Sakarya’da öldürülen Suriyeli anne ve bebeği Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere İdlib'e gönderildi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:15
7 Okunma
Suriyeli anne ve bebeği için Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi

Suriyeli hamile kadın ile 10 aylık bebeğinin cenazeleri Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisine getirildi, baba Halid Al-Rahmun ile kardeşleri Muhammed ve İsmail Al-Rahmun tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, burada yaptığı konuşmada, bugün sadece bir cenaze namazı kılmadıklarını aynı zamanda bütün insanlığı, insanlığından utandıracak bir vahşete şahit olduklarını anlattı.

"Bir vahşete şahit olduk"

Görmez, "Bugün sadece bağrında ümmedi Muhammed'in bir evladını taşıyan bir annenin cenazesini kılmadık, biz sadece biberonunda sütü eksik kalmış 10 aylık bir bebeğin cenaze namazını kılmadık, biz aynı zamanda tarih boyunca mazlumlara umut olmuş aziz milletimizi mahcup edecek, hepimizi üzecek bir vahşete şahit olduk, vahşete şahit oluyoruz." dedi.

Önce bir baba sonra da Diyanet İşleri Başkanı olarak burada olduğunu vurgulayan Görmez, şunları kaydetti:

"Bir babanın hassasiyeti, bir babanın duygusallığı ne diyorsa benim sözüm odur. Bize ne oldu ki biz zalimlerin, zulmün yaraladığı mazlumun zalimi olduk. Bize ne oldu ki biz vicdanımıza ve merhametimize sığınan bebeğin katili olduk. Bunun üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum, cenazesini kıldığımız 20 yaşındaki anne, 10 aylık bebek mi mülteci yoksa bizim vicdanımız mı mülteci? Onlar mı mülteci yoksa bizim merhametimiz mi mülteci?"

Cenazeler, helallik alınması ve Görmez'in kıldırdığı cenaze namazından sonra defnedilmek üzere Suriye'nin İdlib kentine gönderildi.

Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli AnneSuriyeli Anne Ve BebeğiSakaryaCenaze Töreni Düzenlendi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi
'Filipinler'de DEAŞ varlığının amacı barış sürecini baltalamak'
'Filipinler'de DEAŞ varlığının amacı barış sürecini baltalamak'
Çin'de çocuk katiline idam cezası
Çin'de çocuk katiline idam cezası
Katar'dan Filistinli çocuklara destek anlaşması
Katar'dan Filistinli çocuklara destek anlaşması
Trump'tan Rusya yorumu
Trump'tan Rusya yorumu
Avrupa Parlamentosundan Türkiye kararı
Avrupa Parlamentosundan Türkiye kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ