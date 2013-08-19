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Suriye'den sınırdaki ilçeye hava saldırısı

Suriye'nin Al Malikiyah ilçesinin uçaklarla bombalanması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Suriye'den sınırdaki ilçeye hava saldırısı

Suriye'nin Al Malikiyah ilçesinin uçaklarla bombalanması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 15:45
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Suriye'den sınırdaki ilçeye hava saldırısı
KAMIŞLI/CİZRE/ERBİL

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye sınırındaki Al Malikiyah'daki minibüs terminali, saat 10.30 sıralarında, kasaba üzerinde beliren bir helikopterin keşif yapmasından 20 dakika sonra iki uçak tarafından bombalandı. Bombalardan birinin boş alana diğerinin ise bir binaya isabet ettiği öğrenildi.

Olayda 1 kişinin öldüğü ve bazıları ağır 12 kişinin yaralandığını belirten kaynaklar, yaralıların Kamışlı'ya sevk edildiğini bildirdi.

IKBY'ye sığınmacı akını devam ediyor

İç savaşın sürdüğü Suriye’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne(IKBY) sığınmacı akını devam ediyor.

Suriye ile Irak arasındaki gümrük kapısı Peşhabur’un değişik noktalarından IKBY bölgesine bugün 5 bin insan geçiş yaptı. IKBY yetkilileri, daha önce geçişlerin yapıldığı Dicle Nehri üzerinde kurulu köprüden geçişin güvenli olmadığını belirterek, güzergâhı değiştirdi.

İki günden bu yana tarihi köprünün aşağı kısımlarında kalan Semela bölgesinden sabahın erken saatlerinde başlayan geçişlerde, binlerce savaş mağduru kadın, çocuk, yaşlı Irak'a geçti. Çoğu sığınmacının, zahmetli ve tehlikeli yolculuğa rağmen Irak’a ayak bastıklarında rahat nefes aldıkları gözlendi.

İç savaş, ölüm ve açlık korkusuyla yollara dökülen Suriyeliler, 6 kilometrelik yolu yürüyerek katettiklerini belirterek, “Köylerimizde kimse kalmadı. Herkes bu tarafa kaçıyor. Can güvenliğimiz ve yiyecek bir lokma ekmeğimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

Rejim Kürtleri de bombalıyor

Bombardımanda canlarını zor kurtardıklarını vurgulayan Suriyeli sığınmacılar, “Rejim Kürtleri de bombalıyor. Derika Hamko ilçesi ve köylerine Esed’in uçakları bu sabahtan itibaren bomba yağdırdı. Rojava (Suriye’nin kuzeyi) boşalıyor” şeklinde konuştular.

Civin isimli Suriyeli kız Kamışlı’dan Irak'a annesi ve kardeşleriyle geldiğini, savaşın yaşadıkları bölgeye de sıçradığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Savaş olmasaydı bu hallere düşmezdik. Elektrik ve suyumuz yoktu. Artık insanların yaşama imkânı kalmadığı için herkes gibi bizler de yerimizi yurdumuzu terk ettik.”

Suriyeli sığınmacıların geçiş güzergâhının üzerinde farklı yerlerde kontrol noktaları oluşturan Peşmergeler, sığınmacıları belli bir noktaya kadar küçük otomobillerle ulaştırıyor. Peşmergeler daha sonra sığınmacıları kayıtlarının yapılmasının ardından midibüs ve otobüslerle kamp yerlerine naklediyor.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 15:46
Anahtar Kelimeler:
Suriyeden Saldırı
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