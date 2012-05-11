Suriye'den Şanlıurfa'ya mermi

Ceylanpınar'ın karşısında yer alan Haseki'ye bağlı Ras'ulayn mevkisi yakınlarında sabah saatlerinde aralıklarla silah sesi duyuldu.

Bu sırada söz konusu yerden ateşlendiği öne sürülen bazı mermiler, Dörtyol Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilin camına ve yanındaki iş yerine isabet etti.

Otomobilin sahibi Fesih Turgay, AA muhabirine, alışveriş yapmak için otomobilini park ettiğini, döndüğünde camına bir kurşun isabet ettiğini gördüğünü söyledi.

Aracını park ettiği sırada Suriye tarafından silah seslerinin duyulduğunu anlatan Turgay, ''Merminin karşı taraftan geldiğini düşünüyorum. Emniyete şikayette bulundum'' dedi.

İş yerinin camekanına mermi isabet ettiğini öne süren kasap Mehmet Salih Çiftçi de silah seslerinin ardından bir merminin önce park halindeki otomobilin camına ardından iş yerinin camekanına isabet ettiğini öne sürdü.

Bu arada Kaymakamlık yetkilileri de Suriye tarafından ateşlenen mermilerin bir otomobil ile birkaç iş yerine isabet ettiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.