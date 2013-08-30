Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118251
ALTIN
162.794
DOLAR
3.8430
STERLİN
5.3196
EURO
4.7254
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Suriye'den kaçış hızlandı

Esed güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği kimyasal silah saldırısı ve askeri müdahalenin gündeme gelmesiyle Suriye'den kaçış hızlandı.

Suriye'den kaçış hızlandı

Esed güçlerinin Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği kimyasal silah saldırısı ve askeri müdahalenin gündeme gelmesiyle Suriye'den kaçış hızlandı.

30 Ağustos 2013 Cuma 08:55
612 Okunma
Suriye'den kaçış hızlandı
DUHOK

Suriye'den Irak'ın Sehela bölgesine geçiş yapan sığınmacıların kayıtlarını yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Hukuk Danışmanı Erdoğan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt bölgesel yönetimi (IKBY) yetkilileriyle son günlerde artan sığınmacıların acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Daha sonra sığınmacıları otobüslerle güvenli bölgelere naklettiklerine değinen Kalkan, bu kişilerin kamplara yerleştirilmesi konusunda 11 farklı noktada işlemlerin yapıldığını belirtti.

''Çoğunluk yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşuyor''

Son bir haftada göçün artarak devam ettiğini vurgulayan Kalkan, ''Sığınmacıların büyük bölümü yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kötü yaşam şartları ve son günlerde yoğunlaşan çatışmalardan kaçarak daha güvenli bölgelere sığınmak için iltica talebinde bulunuyorlar'' dedi.

Gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların IKBY ve BM aracılığıyla karşılandığını belirten Kalkan, sığınmacıların Duhok, Süleymaniye ve Erbil'de inşa edilen kamplara yerleştirildiğini aktardı.

IKBY'nin geçişlere izin verdiği ilk üç gün sığınmacı seliyle karşılaştıklarını dile getiren Kalkan, şöyle konuştu:

''Bir günde 13 bin 500 kişinin geçiş yaptığını gördük. Bu insanlar yaşananan savaştan kaçıyorlar. Özellikle sığınmacı olmanın ne olduğunu bilen Kürt hükümeti hemen yardım kampanyası başlattı. 10 gün içinde 45 bin insan geçiş yaptı. Savaşın ilk başladığı günden bu yana Irak'ın Kürt bölgesine sığınan 150 bin sığınmacı sayısı 200 bini buldu.''

"Savaş her geçen gün acımasız bir hal alıyor"

Uzun bir yolculuktan sonra peşmergelerin kontrol noktasına ulaşan 55 yaşındaki Zeynep İsa, Suriye'de yaşanan iç çatışmanın giderek şiddetlendiğini, bir yandan da hayatlarını idame ettirmelerinin zorlaştığını dile getirdi.

Son günlerde PYD güçleriyle Nusra Cephesi arasında yoğun çatışmaların yaşandığını vurgulayan İsa, ''Esed'in kimyasal attığını öğrendik. Bir yandan da savaş her geçen gün daha acımasız bir hal alıyor. Canımızı korumak için evimizi bırakıp kaçtık. Gelmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artacak'' ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 08:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
ABD'den 'İncirlik iddiaları'na yanıt
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Srebrenitsalı annelerden Dodik'e verilen plakete tepki
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Trump Kuzey Kore'nin sözünde duracağına inanıyor
Almanya'da camiye saldırı
Almanya'da camiye saldırı
İran'dan İngiltere'ye tepki
İran'dan İngiltere'ye tepki
BM'den Myanmar'a soykırım tepkisi
BM'den Myanmar'a soykırım tepkisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ