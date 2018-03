Suriye'den kaçış hızlandı

DUHOK



Suriye'den Irak'ın Sehela bölgesine geçiş yapan sığınmacıların kayıtlarını yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Hukuk Danışmanı Erdoğan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt bölgesel yönetimi (IKBY) yetkilileriyle son günlerde artan sığınmacıların acil ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.



Daha sonra sığınmacıları otobüslerle güvenli bölgelere naklettiklerine değinen Kalkan, bu kişilerin kamplara yerleştirilmesi konusunda 11 farklı noktada işlemlerin yapıldığını belirtti.



''Çoğunluk yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşuyor''



Son bir haftada göçün artarak devam ettiğini vurgulayan Kalkan, ''Sığınmacıların büyük bölümü yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşuyor. Kötü yaşam şartları ve son günlerde yoğunlaşan çatışmalardan kaçarak daha güvenli bölgelere sığınmak için iltica talebinde bulunuyorlar'' dedi.



Gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların IKBY ve BM aracılığıyla karşılandığını belirten Kalkan, sığınmacıların Duhok, Süleymaniye ve Erbil'de inşa edilen kamplara yerleştirildiğini aktardı.



IKBY'nin geçişlere izin verdiği ilk üç gün sığınmacı seliyle karşılaştıklarını dile getiren Kalkan, şöyle konuştu:



''Bir günde 13 bin 500 kişinin geçiş yaptığını gördük. Bu insanlar yaşananan savaştan kaçıyorlar. Özellikle sığınmacı olmanın ne olduğunu bilen Kürt hükümeti hemen yardım kampanyası başlattı. 10 gün içinde 45 bin insan geçiş yaptı. Savaşın ilk başladığı günden bu yana Irak'ın Kürt bölgesine sığınan 150 bin sığınmacı sayısı 200 bini buldu.''



"Savaş her geçen gün acımasız bir hal alıyor"



Uzun bir yolculuktan sonra peşmergelerin kontrol noktasına ulaşan 55 yaşındaki Zeynep İsa, Suriye'de yaşanan iç çatışmanın giderek şiddetlendiğini, bir yandan da hayatlarını idame ettirmelerinin zorlaştığını dile getirdi.



Son günlerde PYD güçleriyle Nusra Cephesi arasında yoğun çatışmaların yaşandığını vurgulayan İsa, ''Esed'in kimyasal attığını öğrendik. Bir yandan da savaş her geçen gün daha acımasız bir hal alıyor. Canımızı korumak için evimizi bırakıp kaçtık. Gelmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artacak'' ifadesini kullandı.





AA