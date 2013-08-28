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Suriye'den kaçış başladı

Suriye'ye askeri mühadale tartışmaları sürerken, ülkede tedirgin olan Kürtler, Kuzey Irak'a sığınmaya başladı.

Suriye'den kaçış başladı

Suriye'ye askeri mühadale tartışmaları sürerken, ülkede tedirgin olan Kürtler, Kuzey Irak'a sığınmaya başladı.

28 Ağustos 2013 Çarşamba 16:14
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Suriye'den kaçış başladı
DUHOK 

Suriye'ye askeri mühadale tartışmaları sürerken, ülkede tedirgin olan Kürtler, Kuzey Irak'a sığınmaya başladı.

Suriye'ye askeri müdahale tartışmaları sürerken AA ekibi, Suriye'den kaçanların yolculuğunu görüntüledi.

Berik kentinin Dırbelaz köyü yakınında kurulan PYD'ye bağlı silahlı grup Halk Savunma Birliklerinin (YPG) kontrol noktasına gelen Suriyeli sığınmacılar, burada kontrolleri yapılarak kayıt altına alınıyor.

Yükleri ağır, yaşlı, hasta ve çocukların da aralarında bulunduğu sığınmacılar, büyük zorluklarla Suriye'den kaçmaya çalışıyor. Hava sıcaklığının 50 dereceyi bulduğu bölgeye araçlarıyla gelen sığınmacılar, 1.5 saat yürüme mesafede bulunan Peşmerge kontrol noktasına ulaşmaya çalışıyor. Bazı sığınmacılar ise at ve eşekler kiralayarak hastalarını, yaşlılarını ve bazı eşyalarını taşıttırıyor. 

BM ve Kürt yetkililer tarafından kayıt altına alınan Kürt sığınmacılar, daha sonra yürüyerek Zaho'ya bağlı Şileki bölgesindeki Peşmerge kontrol noktasına ulaşıyor. Peşmergeler, buz ve su ikram edilen Kürt sığınmacıları, buradan araçlarla Erbil, Süleymaniye ve Duhok'a gönderiyor. 

Son günlerde yaklaşık 2 bine yakın Kürt sığınmacının sınırı geçtiğini kaydeden yetkililer, Suriye'ye müdahale tartışmaları netlik kazandıkça göç edenlerin sayısının arttığını bildirdi.

44 binden fazla Suriyeli Irak'ın kuzeyine sığındı

Öte yandan BM Genel Sekreterlik Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, 15 Ağustos'tan bu yana 44 binden fazla Suriyelinin, Irak'ın kuzeyine sığındığını aktardı.

Sığınmacılara acil yardım malzemeleri gönderildiğini belirten Haq, Dünya Gıda Programı ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sağladığı malzemelerin uçakla Erbil'e ulaştırıldığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 28.08.2013 16:14
Anahtar Kelimeler:
BMDuhokPyd
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