Suriye'den kaçanların sayısı 2 milyonu geçti

CENEVRE



BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriye'den kaçan sığınmacı sayısının iki milyonu aştığını bildirdi.



BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki savaş üçüncü yılında olsa da ülkedeki trajik kaçışın bitmediği ifade edilerek, Suriyeli çocuk, kadın ve erkeklerin beraberlerinde sadece giysileriyle ülkelerini terk ettiklerine dikkat çekildi.



Açıklamada, son bir yıl içerisinde Suriye'den kaçan sığınmacı sayısının 1.8 milyon, bu rakamın bir yıl önce ise 230 bin 671 olduğu kaydedildi.



Açıklamada ifadelerine yer verilen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, "Suriye bu yüzyılın büyük trajedisi haline geldi" ifadesini kullandı.



Tek teselli verici şeyin sığınmacıların hayatlarını kurtaran ve onları ağırlayan komşu ülkelerin gösterdiği insanlık olduğunu belirten Guterres, bu ülkelerin, sığınmacıların yüzde 97'sini ağırladıklarını ve altyapıları, ekonomileri ve toplumları için büyük bir yükü kabullendiklerini kaydetti.



Guterres, "Komşu ülkeler bu krizle başa çıkmak için acil olarak geniş kapsamlı bir uluslararası desteğe ihtiyaç duymaktadır" değerlendirmesini yaptı.



"Bazı komşu ülkeleri çökme noktasına getirebilir"



Açıklamada ifadelerine yer verilen BMMYK Özel Temsilcisi Angelina Jolie ise Suriyelileri ülkelerini terk etmek zorunda bırakan ölüm, yıkım ve tehlikenin düzeyi konusundaki kaygılarını bildirdi.



Jolie, "Durum kötüleşmeye devam ederse, sığınmacıların sayısı artacak ve bu durum bazı komşu ülkeleri çökme noktasına getirebilir" ifadesini kullandı.



Dünyanın, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi konusunda trajik olarak ayrıştığını vurgulayan Jolie, insanların acılarını dindirmek konusunda görüş ayrılığı olmaması gerektiğini, dünyanın daha fazla şey yapması gerektiği konusunda hiçbir şüphe olmadığını kaydetti.



Her gün 5 bin Suriyelinin ülkelerini terk ettiği hatırlatılan açıklamada, insani yardımın artırılması gerektiği ve sığınmacıları kabul eden ülkeleri desteklemenin kritik bir aşamaya geldiğine işaret edildi.



Açıklamada. bu çerçevede Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan'dan bakanların katılımıyla bu ülkeler üzerinde sığınmacıların oluşturduğu baskıya ve ülkelerin duyduğu uluslararası desteğe dikkati çekmek için Cenevre'deki BMMYK merkezinde 4 Eylül'de toplantı yapılacağı bildirildi.



BMMYK'ya başvuran iki milyon Suriyeli sığınmacıdan yarısı çocuk ve bu rakamlara Suriye'den kaçıp da herhangi bir başvuru yapmamış olanlar dahil değil. Diğer taraftan BMMYK verilerine göre, 4.25 milyon kişi de Suriye içinde yerinden edilmiş durumda.



Diğer taraftan, BMMYK yetkilileri ile Suriye'ye komşu ülkelerin bakanlarının bir araya geleceği toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu katılacak.





AA