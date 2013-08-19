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Suriye'den Irak'ın kuzeyine kaçış

İç savaşın sürdüğü Suriye'den, Irak'ın Kürt bölgesine son 3 günde 9 binden fazla sığınmacı geçti.

Suriye'den Irak'ın kuzeyine kaçış

İç savaşın sürdüğü Suriye'den, Irak'ın Kürt bölgesine son 3 günde 9 binden fazla sığınmacı geçti.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 08:05
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Suriye'den Irak'ın kuzeyine kaçış
DUHOK

İç savaşın sürdüğü Suriye'den, Irak'ın Kürt bölgesine son 3 günde 9 binden fazla sığınmacının geçtiği bildirildi.

AA muhabirinin, Peşhabur Sınır Kapısı yetkililerinden aldığı bilgilere göre son 3 gün içinde 9 bini aşkın sığınmacı, Suriye'den Irak'ın Kürt bölgesine geçiş yaptı. Yetkililer, sığınmacıların Erbil ve Süleymaniye'de yaptırılan yeni kamplara yerleştirildiğini belirtti.

Peşmergeler tarafından karşılanan sığınmacılar, bölgede Nusra Cephesi ve PYD arasında yaşanan savaş ile açlık ve yokluk nedeniyle yurtlarını terk ettiklerini dile getirdi.

Suriyeli sığınmacılardan Mahmud Muhammed, açlık ve yokluk nedeniyle, Kürt bölgesine göç etmeye zorunda kaldıklarını söylerken; Hatice Ali, "Çok korkuyoruz, bu yüzden kolay bir şekilde gidip gelemiyoruz. Sınır kapısı açık kalırsa bizim tarafta kimse kalmaz" dedi.

Haseki kentinden gelen Nazik İsa adlı genç kız ise 6 saat korkuyla, kaçarak geldiklerini anlatarak, "Patlama ve silah seslerinden uyuyamıyorduk. Can güvenliğimiz yoktu. Yiyecek ve içecek bulamıyorduk. Eğitimimi yarıda bırakıp geldim, imkanım olursa Kürdistan'da tamamlamak istiyorum" diye konuştu. 

Barzani : "Kürtlerin, kendi bölgelerini boşaltmasını istemiyoruz"

Öte yandan Suriyeli sığınmacıların, Kürt bölgesine akın etmesi nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, yazılı bir açıklama yaptı. Başkanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada Barzani, "Kürtlerin, kendi bölgelerini boşaltmasını istemiyoruz"  ifadesini kullandı.

Açıklamada, Suriye'den gelenlere, uluslararası camianın gerekli yardımı yapmadığını savunan Barzani, şunları kaydetti:

"Suriye’nin Kürt bölgelerinden gelen çok sayıdaki sığınmacı kardeşlerimizin Kürdistan'a  göç etmesi, çok hassas bir konudur. Suriye'de Kürtlerin kendi bölgelerini boşaltmasını kabul etmek istemiyoruz. Kendi bölgelerinde kalması, haklarının tehlike altına girmesini engelleyecektir."

Barzani, uluslararası yardım örgütlerine de çağrıda bulunarak, Suriyeli Kürt sığınmacıların ihtiyaçları konusunda yüklerini hafifletmelerini ve kendilerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerini talep etti.

BMMYK: ''Binlerce Suriyeli sığınmacı bugün de Irak'a geçti''

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) binlerce Suriyeli sığınmacının bugün de Irak'a geçtiğini bildirdi.

BMMYK'dan yapılan yazılı açıklamada, Irak'taki BMMYK Temsilcisi Claire Bourgeois, yetkililerin bugün 5 binden fazla Suriyeli sığınmacının Sahela sınır bölgesinden geçtiğini bir o kadarının da geçmek için sınıra doğru yola çıktığını belirttiğini kaydetti.

Son günlerde Suriye'den Irak'a geçen sığınmacı sayısında ciddi bir artış olduğuna işaret eden Bourgeois, cumartesi günü, Sahela sınır geçiş bölgesinin kuzeyinde bulunan, Dicle Nehri üzerindeki Peşhabur köprüsünden 10 binden fazla Suriyelinin geçiş yaptığını anımsattı.

 Pekçok Suriyelinin, Afrin, Halep, Haseki ve Kamışlı'daki çatışmalar nedeniyle Irak'a sığındıklarını söylediğini aktaran Bourgeois, son Suriyeli akınının başladığı perşembe günü öncesinde Irak'taki Suriyeli sığınmacı sayısının 154 bin olduğunu anımsattı.

BMMYK'nın bölgeye 37 kamyonla yardım malzemesi ulaştırdığını belirten Bourgeois, BMMYK'nın Irak hükümeti ve Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin işbirliğinden dolayı minnettar olduğunu bildirdi.

Açıklamada, Mayıs 2013 ayının ortasından geçen perşembe gününe kadar Suriye'den Irak'a sadece 700 Suriyelinin geçtiği de anımsatıldı.

 

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 08:06
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