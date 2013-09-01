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Suriye'den alınan örneklerde sarin gazı tespit edildi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'den alınan örneklerde sarin gazı tespit edildiğini söyledi.

Suriye'den alınan örneklerde sarin gazı tespit edildi

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'den alınan örneklerde sarin gazı tespit edildiğini söyledi.

01 Eylül 2013 Pazar 17:09
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Suriye'den alınan örneklerde sarin gazı tespit edildi

WASHINGTON

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'den alınan örneklerde sarin gazı tespit edildiğini söyledi. 

Kerry,  CNN, NBC ve ABC televizyon kanallarından canlı yayımlanan açıklamasında, geçen hafta başkent Şam yakınlarında düzenlenen kimyasal saldırının ardından toplanan saç ve kan örneklerinde, son 24 saatte kendilerine ulaşan bilgiye göre, sarin gazı kalıntılarının tespit edildiğini bildirdi. 

Kongre'nin Başkan Barack Obama'ya Suriye'ye askeri operasyon düzenlemesi için destek vereceğinden emin olduğunu dile getiren Kerry, Kongre'nin onay vermemesi durumunda Başkan Obama'nın kendi kendine karar alma yetkisine sahip olduğunu belirtti. 

Kerry, Amerikan halkının tek taraflı davranmayan başkanları ile gurur duyması gerektiğini söyledi. 

Başkan Obama'nın çark ettiği iddialarını yalanlayan Kerry, ABD'nin politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını, aksine Başkan Obama'nın "birlikten güç doğar" ilkesine inandığını vurguladı. 

Kongre'nin onay vermemesi durumunda Başkan Obama'nın kendi kendine karar alma yetkisine sahip olduğunu yineleyen Kerry, "Ben, Kongre'nin doğru olanı yapacağından eminim" ifadesini kullandı.  

Kerry, kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan Suriye rejimine karşı askeri operasyon düzenlemek için güçlü gerekçeleri olduğunu ifade etti. 

"Bilgi bağımsız kaynaklardan geldi"

Kerry, elde edilen kanıtların Suriye'de incelemelerde bulunan Birleşmiş Milletler uzmanlarından alınıp alınmadığı sorusunu "Hayır, bu bilgi bağımsız kaynaklardan geldi" yanıtını verdi.  

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kendi halkı üzerinde kimyasal silah kullanan Adolf Hitler ve Saddam Hüseyin gibi liderler listesine adını eklediğine işaret eden Kerry, Obama'nın da belirttiği gibi dünyanın Esed'in kimyasal silah kullanmasına seyirci kalamayacağını tekrarladı. 

Esed'i masum insanların üzerinde kimyasal silah kullanan bir "katil" olarak niteleyen Kerry, "Bu, kimyasal silahların yol açtığı akıl almaz dehşetten başka bir şey değil. İşte Esed, kendi halkını bu dehşetle karşı karşıya bıraktı" dedi. 

Kongre'nin, 9 Eylül'de toplanması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2013 17:10
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Suriyeden Alınan örneklerde Sarin Gazı Tespit Edildi
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