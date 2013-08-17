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Suriye'deki saldırılarda 102 kişi öldü

Esed güçlerinin Suriye'nin Halep kentinde düzenlediği hava saldırısında 47, ülke genelinde ise toplam 102 kişi hayatını kaybetti.

Suriye'deki saldırılarda 102 kişi öldü

Esed güçlerinin Suriye'nin Halep kentinde düzenlediği hava saldırısında 47, ülke genelinde ise toplam 102 kişi hayatını kaybetti.

17 Ağustos 2013 Cumartesi 08:32
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Suriye'deki saldırılarda 102 kişi öldü
HALEP/ŞAM

Esed rejimine bağlı güçler, Besatin Kusur bölgesindeki Enes Bin Malik Camisi yakınlarında yerleşim birimlerine bombaladı. Saldırıda 3 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 30 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Çevre binalarda da hasara yol açan saldırının ardından enkaz altında kalanlar iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.

Enkaz altından çıkarılan yaralılar ambulanslar ve özel araçlarla çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan 1'i küçük kız, 2 kişinin enkaz altından çıkarılması esnasında duygulu anlar yaşandı. Çevrede bulunanlar enkaz kurtarma çalışması sırasında tekbirler getirdi.

Devam eden enkaz kurtarma çalışmalarına çok sayıda vatandaşın katıldığı görüldü.

Suriye'deki operasyonlarda 102 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR), rejime bağlı güçlerin yönetim karşıtlarına yönelik hava ve karadan gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda Halep'te 47, başkent Şam'ın banliyölerinde 21, Dera kentinde 12, İdlib'de 7, Deyru' Zor ve Humus'ta 5'er, Hama'da 3, Rakka ve Kuneytra'da birer olmak üzere 102 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yaşamlarını yitirenler arasında 15 çocuk ile 13 kadının bulunduğunu kaydeden SNHR, 3 kişinin ise işkenceyle öldürüldüğünü aktardı.

Bu arada, orduya ait savaş uçaklarının Halep'te birçok bölgeyi bombalaması sonucunda onlarca evin yıkıldığını ve enkaz altından çok sayıda yaralının çıkartıldığını ileten Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC), rejim güçlerine ait bir savaş uçağının cuma namazından sonra Besatin Kusur bölgesini bombalaması üzerine bölgede can pazarının yaşandığını dile getirdi.

Güvenlik güçlerinin Şam'ın Haresta, Duma, Berze, Tadamun bölgelerine havan ve roketlerle saldırması üzerine söz konusu bölgelerden dumanların yükseldiğini ifade eden SRGC, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin Şam'ın Kabun bölgesinde rejime ait binaların denetimini ele geçirdiğini duyurdu.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2013 08:33
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Suriyedeki Saldırılarda 102 Kişi öldü
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